Amadeus Awards 2026: Große Bühne für Österreichs Musikszene

Die Amadeus Austrian Music Awards sind am Freitagabend in der Marx Halle verliehen worden. Insgesamt 52 nominierte Künstler:innen – darunter 16 Debütant:innen – waren in 14 Kategorien nominiert. Am Ende gingen die Auszeichnungen an 13 verschiedene Acts.

Durch die Show führte Conchita Wurst, die unter ihrem bürgerlichen Namen Tom Neuwirth moderierte. Neben den Preisverleihungen standen zahlreiche Live-Auftritte auf dem Programm.