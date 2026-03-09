Grand Bal Viennois in Nizza: Wiener Balltradition begeistert die Côte d’Azur

Der Grand Bal Viennois de la Côte d’Azur hat sich bei seiner zweiten Ausgabe als glanzvoller Fixpunkt der Riviera-Saison präsentiert. Im traditionsreichen Hotel Le Negresco in Nizza kamen am vergangenen Wochenende rund 200 Gäste zusammen, um einen Abend ganz im Zeichen der Wiener Ballkultur zu feiern. Die Tanzfläche im historischen Ballsaal blieb bis in die frühen Morgenstunden gefüllt.

Gastgeberin Marie-Theres Michel, gebürtige Wienerin, Kunsthistorikerin in Nizza und Ur-Enkelin des Malers Alfred Zoff, positioniert den Ball als kulturelle Brücke zwischen Wien und der Côte d’Azur. Ihr Konzept: Wiener Eleganz und Tradition mit dem Savoir-vivre der Riviera zu verbinden.

Zu den Gästen zählten Persönlichkeiten aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft und Gesellschaft. Unter ihnen waren der Wiener Landtagspräsident a.D. Ernst Woller, Nizzas Vizebürgermeisterin Christiane Amiel, Honorarkonsul Patrick Rizzo, der deutsche Botschafter in Kroatien Pascal Hector und der Sous-Préfet von Nizza Patrick Amoussou-Adeble. Auch Unternehmerin Manuela Lindlbauer, Richterin Verena Vaugoin, Albert Manzone von der Monte-Carlo Société des Bains de Mer und Patrick Wetzel, Präsident des Deutschen Clubs Monaco, nahmen an dem Ballabend teil.