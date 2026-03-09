Grand Bal Viennois in Nizza: Wiener Balltradition begeistert die Côte d’Azur

Im Hotel Le Negresco feierten 200 Gäste aus Wien, Nizza, Monaco und der internationalen Gesellschaft der Riviera den zweiten Grand Bal Viennois de la Côte d’Azur. Der Abend verband Wiener Walzer, diplomatischen Glanz und französische Haute Cuisine zu einem kulturellen Aushängeschild für Wien.
Der Grand Bal Viennois de la Côte d’Azur hat sich bei seiner zweiten Ausgabe als glanzvoller Fixpunkt der Riviera-Saison präsentiert. Im traditionsreichen Hotel Le Negresco in Nizza kamen am vergangenen Wochenende rund 200 Gäste zusammen, um einen Abend ganz im Zeichen der Wiener Ballkultur zu feiern. Die Tanzfläche im historischen Ballsaal blieb bis in die frühen Morgenstunden gefüllt.
Gastgeberin Marie-Theres Michel, gebürtige Wienerin, Kunsthistorikerin in Nizza und Ur-Enkelin des Malers Alfred Zoff, positioniert den Ball als kulturelle Brücke zwischen Wien und der Côte d’Azur. Ihr Konzept: Wiener Eleganz und Tradition mit dem Savoir-vivre der Riviera zu verbinden.
Zu den Gästen zählten Persönlichkeiten aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft und Gesellschaft. Unter ihnen waren der Wiener Landtagspräsident a.D. Ernst Woller, Nizzas Vizebürgermeisterin Christiane Amiel, Honorarkonsul Patrick Rizzo, der deutsche Botschafter in Kroatien Pascal Hector und der Sous-Préfet von Nizza Patrick Amoussou-Adeble. Auch Unternehmerin Manuela Lindlbauer, Richterin Verena Vaugoin, Albert Manzone von der Monte-Carlo Société des Bains de Mer und Patrick Wetzel, Präsident des Deutschen Clubs Monaco, nahmen an dem Ballabend teil.
Ein Höhepunkt des Programms war die Eröffnung durch 32 Debütantenpaare der Wiener Tanzschule Dobner unter der Leitung von Christian Dobner. Mit klassischer Choreografie und weißer Balltradition brachten sie ein zentrales Element der großen Wiener Bälle an die Mittelmeerküste. Für die musikalische Begleitung sorgte Sopranistin Amy Christianna Blake, die mit Wiener Melodien die passende Atmosphäre für den Abend schuf.
Auch kulinarisch setzte die Veranstaltung auf internationales Format. Die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Chefköchin Virginie Basselot servierte ein mehrgängiges Menü mit Hummer, gefülltem Perlhuhn und einer Pavlova aux agrumes als Dessert. Damit wurde der Ball nicht nur zum gesellschaftlichen, sondern auch zum gastronomischen Ereignis.
Besonders viel Zuspruch erhielt die Mitternachtsquadrille. Mit schwungvollen Figuren und ausgelassener Stimmung entwickelte sie sich zu einem der populärsten Momente des Abends. Zum emotionalen Abschluss versammelten sich die Gäste noch einmal auf der Tanzfläche, als Reinhard Fendrichs „I Am from Austria“ erklang.
Für Wien ist der Ball weit mehr als ein elegantes Gesellschaftsevent im Ausland. Er funktioniert als kultureller Botschafter und macht die Wiener Balltradition auch international sichtbar. Unterstützt wurde Gastgeberin Marie-Theres Michel von Doris Zucker und der Wiener Agentur „NO LIMITS“ PR and more.
Die nächste Ausgabe ist bereits fixiert. Der 3. Grand Bal Viennois de la Côte d’Azur soll am Samstag, 13. März 2027, erneut im Hotel Le Negresco stattfinden.