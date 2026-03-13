Gründungspreis „Phönix“ zeichnet Start-ups und Spin-offs aus

Im Festsaal der Industriellenvereinigung ist der österreichische Gründungspreis „Phönix“ verliehen worden. Der Preis würdigt Projekte, die Forschungsergebnisse in unternehmerische Anwendungen überführen. Aus insgesamt 129 Einreichungen wurden elf Finalteams mit zwölf Projekten nominiert.

Vergeben wurden Auszeichnungen in vier Kategorien:

„Female Entrepreneurs“,

„Prototyp“,

„Spin-off“ und

„Start-up“.

Seit 2012 wird der Preis im Auftrag des Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung sowie des Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus vergeben.

Bei der Veranstaltung waren unter anderem Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner anwesend.

Auch Vertreter von Wirtschaft und Förderinstitutionen nahmen Stellung zur Bedeutung von Unternehmensgründungen aus der Forschung, darunter Christoph Neumayer, die aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister und Gerfried Brunner sowie Henrietta Egerth von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.