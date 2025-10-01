Malte Häusler: „Sammlerstücke sind mehr als Rendite“

Es gibt Sammlerstücke, die Menschen nicht nur besitzen, sondern beinahe verehren. Weil sie damit etwas Persönliches verknüpfen: Ein Jugendidol, eine Haltung, ein prägendes Erlebnis. Genau das macht sie nicht nur emotional wertvoll – sondern auch ökonomisch relevant.

Inwiefern beeinflussen Trends aus Popkultur, Mode oder Social Media die Preisentwicklung von Collectibles?

Popkultur liefert die Erzählung – Social Media die Bühne. Wenn ein Sneaker plötzlich in einem viralen TikTok auftaucht oder ein Künstler auf Instagram ein altes Uhrmodell trägt, explodiert die Nachfrage oft in wenigen Stunden. Besonders bei jüngeren Zielgruppen entstehen Begehrlichkeiten nicht mehr durch Fachartikel oder Kataloge – sondern durch digitale Resonanz.

Ein gutes Beispiel ist der Nike SB Dunk High Flom & Futura inklusive Skate Deck– ein begehrtes Objekt an der Schnittstelle von Streetwear, Kunst und Subkultur. Diese Dynamik führt dazu, dass Collectibles heute nicht nur Kulturobjekte, sondern auch soziale Codes sind. Sie transportieren Zugehörigkeit, Geschmack – und Status.

Beobachten Sie je nach Generation bestimmte Sammel-Trends? Sind Millennials z. B. eher empfänglich für Pokémon-Sammelkarten, Polly Pocket, Barbie und Co.?

Definitiv. Sammeln ist immer auch ein Stück kulturelle Erinnerung. Millennials entdecken gerade viele Objekte aus ihrer Kindheit wieder – Pokémon-Karten, Lego, oder Gameboys. Das hat mit Nostalgie zu tun, aber auch mit Identität: Diese Dinge verkörpern ein Lebensgefühl, eine Zeit, in der vieles einfacher schien. Gleichzeitig erleben wir in dieser jüngeren Generation ein neues Bewusstsein für alternative Anlagen. Für viele ist ein nostalgisch aufgeladenes Objekt greifbarer – und vertrauenswürdiger – als z.B. ein Index-Fonds.

Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Timeless und was unterscheidet es von anderen Plattformen?

Wir identifizieren seltene Sammlerstücke bei unseren zahlreichen Partnern, prüfen deren Echtheit, ihre Qualität und Marktpotenzial und machen sie dann über digitale Tokens zum Investieren zugänglich. Unsere Nutzer:innen können sich ab 50 Euro an diesen Objekten beteiligen und an deren zukünftiger Wertentwicklung teilhaben. Die Assets werden von uns als Plattform gelagert, versichert und gepflegt.

Es geht uns nicht darum, möglichst viele Objekte auf den Markt zu bringen, sondern die richtigen. Deswegen legen wir großen Wert darauf, selber zu kuratieren. Jedes Stück erzählt eine Geschichte – und wir glauben, dass man genau das merkt. Wir tokenisieren keine übliche Handelsware, sondern wirklich besondere Sammlerstücke .

Welche Zielgruppen sprechen Sie mit Timeless gezielt an und was motiviert diese zur Beteiligung?

Unsere Community ist divers – aber viele verbindet ein Wunsch nach einem anderen Zugang zu Geldanlage. Es sind Menschen, die digital denken, kulturell interessiert sind und nicht unbedingt ein großes Finanzwissen mitbringen müssen, bei der Geldanlage jedoch verstanden haben, dass diversifiziert werden sollte. Für sie zählt dabei: Was hat Bedeutung? Was fühlt sich sinnvoll an?

Motivierend ist oft die Kombination aus wirtschaftlichem Potenzial und emotionaler Nähe. Die Idee, in etwas investieren zu können, das einen berührt – das macht für viele den Unterschied.