Der Preis des billigen Konsums

Von „verantwortungsbewussten Konsumentinnen und Konsumenten“ könne deshalb keine Rede sein, betont auch der deutsche Autor Gabriel Yoran, dessen kluge Konsumkritik „Die Verkrempelung der Welt – Zum Stand der Dinge (des Alltags)“ prompt zum Spiegel-Bestseller avancierte: „Die Idee des ‚verantwortungsbewussten Konsumenten‘ ist ein Trick.

Sie versucht, die unmögliche Aufgabe des guten und richtigen Konsums, inklusive des psychischen Ballasts, dem schlechten Gewissen, bei Einzelpersonen abzuladen. Das erlaubt der Industrie, auf die Kundschaft zu zeigen und zu sagen: ‚Aber wir machen doch nur, was die Leute wollen.‘ Das ist Unsinn, wenn man bedenkt, in wie vielen Marktsegmenten es gar keinen richtigen Wettbewerb mehr gibt, weil sich nur unterschiedliche Marken der gleichen Firma Scheinkonkurrenz machen.“

Ganz ohne Shopping kommen die wenigsten Menschen aus, sogar in Krisenzeiten, wie der Lippenstift-Index („Lipstick Effect“) aus dem Jahr 2008 aufzeigt. Geprägt wurde der Begriff vom Kosmetikerben Leonard Lauder, der berichtete, dass die Lippenstiftverkäufe seines Unternehmens nach den Terroranschlägen in den USA 2001 sogar gestiegen seien.

Der Theorie zufolge greifen Menschen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten eher zu erschwinglichen Luxusprodukten statt zu kostspieligen Anschaffungen. Zwar zeigte sich diese Annahme in späteren Krisen nicht konsistent, dennoch wird sie aktuell wieder diskutiert, vor allem in Sozialen Medien, in Form sogenannter „little treats“ (dt. kleine Gönnung). Als „little treat“ wird ein erschwinglicher Spontankauf bezeichnet, der das Budget nicht zu sehr belastet: Das kann ein Fünf-Euro-Kaffee sein, oder ein billiges Gadget, das kurzfristig Freude bereitet.