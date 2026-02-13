2nd Opinion: Die 120 Tage von Sodom

„Unvorstellbar“ als moralische Beschreibung eines Geschehens will sagen, dass wir uns uns selbst als Akteure dieses Geschehens nicht vorstellen können, weil das Geschehen von einer moralischen Verderbtheit gekennzeichnet ist, die wir für uns selbst ausschließen. An dieser Stelle wäre eigentlich Vorsicht angebracht, denn es hat sich für den einen oder die andere von uns möglicherweise schon gezeigt, dass die Tatsache, dass wir etwas für „unvorstellbar“ im moralischen Sinn gehalten haben, nicht bedeutet, dass es dann nicht passiert wäre. Was wir uns vorstellen können und was in der Welt passiert, hat wenig miteinander zu tun.

Die datenunterstützte Gesamtschau auf ein Geschehen wie das globale Pädophilie- und Missbrauchsnetzwerk von Epstein und Maxwell ist eine sehr neue Möglichkeit der menschlichen Beobachtung, die früher eigentlich nur der literarischen Fantasie vorbehalten war. Das ist vermutlich der Grund dafür, dass mein Gesprächspartner meinte, dieses „Unvorstellbare“, das den moralischen Totalschaden der globalen Eliten anzeigt, könne man sich eigentlich nur mit de Sades Roman „Die 120 Tage von Sodom“ erklären, der am Vorabend der französischen Revolution veröffentlicht wurde. Die dort geschilderten, teils durch die Autobiografie des wohlstandsverwahrlosten Autors unterlegten Ausschweifungen und Grausamkeiten, seien ebenso als Phänomen der brutalisierten Dekadenz zu interpretieren wie das, was wir in den „Epstein-Files“ lesen können. De Sades Versuch, seine literarischen Fantasien durch eine libertäre Philosophie zu unterlegen, die dem Bösen den Vorrang einräumt, erinnert vielleicht nicht ganz zufällig an einige Aspekte des Post- und Transhumanismus, den manche Repräsentanten der globalen Tech-Elite als Antrieb ihres Handelns präsentieren.

Dekadenz-Befunde gab es immer, und nicht selten waren sie eine anschlussfähige Version des Neids: Wenn man sieht, wie üppig sich eine kleine Gruppe an allem bedient, was die Welt an Luxus und Vergnügungen zu bieten hat, ist es naheliegend, sich das eigene Nichtteilnehmen daran mit moralischer Überlegenheit zu erklären. Man ist lieber zu gut für etwas als zu wenig erfolgreich. Aber was im Epstein-Netzwerk passiert ist, hat revolutionäres Potenzial: Wenn es nicht lücken- und rücksichtslos aufgeklärt wird und rechtliche Konsequenzen hat, wird der Zorn der Massen schwer zu kontrollieren sein. Wir leben tatsächlich in einer Phase der Dekadenz, politische Selbstverständlichkeiten lösen sich auf, das Primitive setzt sich durch, der Prozess der Zivilisation scheint sich umzukehren, das Unvorstellbare geschieht, und zwar auf allen Ebenen. Wir sollten uns warm anziehen: Es könnte die Hölle werden.