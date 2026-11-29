Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union machen zusammen fast 87 Prozent des Bestands an ausländischen Direktinvestitionen in Rumänien aus. Hinter Österreich folgen deutsche Firmen mit zwölf Prozent auf Platz drei. Laut Rumänischer Nationalbank (BNR) stieg der Bestand an ausländischen Direktinvestitionen von 42,8 Milliarden Euro Ende 2007 rund um den EU-Beitritt des südosteuropäischen Landes auf nunmehr 134,8 Milliarden Euro zum Ende des Jahres 2025.

Aus Österreich ist beispielsweise die OMV mit ihren Tätigkeiten in Rumänien erwähnenswert. Auch heimische Forstwirtschaftsgrößen sind verhältnismäßig stark vertreten.

"Die EU-Mitgliedschaft hat Rumänien für Investitionen attraktiver gemacht und wesentlich besser in die europäische und globale Wirtschaft integriert", erklärt Ioan Nistor, Chefökonom der Banca Transilvania und Verfasser der zitierten Analyse. "Der nächste Schritt besteht nun darin, dass diese Integration zu einem Zuwachs an Technologie, Kompetenzen und einer insgesamt stärkeren wirtschaftlichen Wirkung führt."

Ähnlich wie bei schon früher in die EU integrierten Staaten könnten sich die Investitionen auch umdrehen, heißt es weiters in der Analyse. "Es gibt rumänische Unternehmen, die stark genug sind, um auf internationalen Märkten zu investieren." Vor allem tschechische und polnische Firmen investieren derzeit verhältnismäßig kräftig in westlicheren Staaten, die ursprünglich dort investierten.