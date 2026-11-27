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Nach der Umsatzdelle durch den Wintereinbruch hoffen die stationären Händler nun am ersten Advent-Einkaufssamstag auf eine hohe Kundenfrequenz. "Bleibt es trocken und sind die Wege frei, sind das gute Voraussetzungen für den Weihnachtseinkauf", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Der vergangene Donnerstag mit Schneechaos und Verkehrsbehinderungen war ein schlechter Geschäftstag, manche Händler verzeichneten Erlösrückgänge "im hohen zweistelligen Bereich".
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Insgesamt kurbeln die Kälte und der Schnee die Nachfrage nach Mänteln, Schals, Schneestiefeln und Wintersportartikeln an. Der Handelsverband erwartet bei den Weihnachtsumsätzen im Vergleich zum Vorjahr eine Seitwärtsbewegung. Die Handelsforscher der Universität Linz verwiesen kürzlich in einer Analyse auf die gedämpfte Konsumstimmung und die anhaltende Kaufzurückhaltung in Österreich. Im Handel überschatten auch die stockenden Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag den ersten Advent-Einkaufssamstag und das Weihnachtsgeschäft.