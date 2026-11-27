Insgesamt kurbeln die Kälte und der Schnee die Nachfrage nach Mänteln, Schals, Schneestiefeln und Wintersportartikeln an. Der Handelsverband erwartet bei den Weihnachtsumsätzen im Vergleich zum Vorjahr eine Seitwärtsbewegung. Die Handelsforscher der Universität Linz verwiesen kürzlich in einer Analyse auf die gedämpfte Konsumstimmung und die anhaltende Kaufzurückhaltung in Österreich. Im Handel überschatten auch die stockenden Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag den ersten Advent-Einkaufssamstag und das Weihnachtsgeschäft.