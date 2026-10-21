SpaceX macht 4,4 Milliarden Dollar Gewinn, Musk hält Fusion mit Tesla für eine gute Idee

SpaceX hat im dritten Quartal 2026 einen Nettogewinn von 4,40 Milliarden US-Dollar erzielt. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 1,05 Milliarden Dollar ausgewiesen. Der Umsatz stieg laut dem am Dienstag veröffentlichten Quartalsbericht um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar. Es ist der erste Quartalsgewinn seit dem Börsengang an der Nasdaq im Juni, im zweiten Quartal hatte SpaceX noch Verlust geschrieben.

Den größten Anteil am Umsatz hat inzwischen nicht mehr das Satelliteninternet Starlink, sondern die KI-Sparte, die SpaceX „Super Intelligence“ nennt. Sie setzte 7,56 Milliarden Dollar um, ein Plus von 830 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Großteil davon stammt aus dem Verkauf von Rechenleistung und Infrastruktur an andere Unternehmen. Die Sparte schrieb einen operativen Gewinn von 431 Millionen Dollar.