Osteuropa wächst mehr als doppelt so schnell wie die Eurozone, Polen liegt vorne

Die Wirtschaft in Osteuropa wächst deutlich schneller als jene im Euroraum. Die östlichen EU-Mitgliedstaaten dürften 2026 im Schnitt um 2,2 Prozent zulegen und 2027 um 2,5 Prozent. Für die Eurozone erwartet das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) nur 0,9 Prozent heuer und 1,0 Prozent im kommenden Jahr. Das geht aus der Herbstprognose hervor, die das Institut am Mittwoch in Wien vorgestellt hat.

Belastet wird die Region vom Energiepreisschock infolge des Iran-Kriegs. Die Konjunktur erweise sich aber als widerstandsfähig, so das wiiw. Investitionen in die Verteidigungsindustrie und Mittel aus EU-Fonds stützen das Wachstum.