Sicheres Internet für Unternehmen – aus Österreich für Österreich.

Oft reicht schon ein einziger falscher Klick und Kundendaten werden abgegriffen oder Zahlungsinformationen kompromittiert. Solche Sicherheitsvorfälle verursachen nicht nur direkte Kosten, sondern schaden auch dem Image. Gerade kleinere und mittelständische Betriebe sind besonders gefährdet, da oft keine eigene IT-Abteilung oder Sicherheitsstrategie vorhanden ist. Zwar ist das Bewusstsein für digitale Risiken vorhanden, doch Zeit und Ressourcen, um sich intensiv mit technischen Details auseinanderzusetzen, sind knapp. Gefragt sind Lösungen, die verlässlich und einfach funktionieren – ohne zusätzliche Entscheidungen, komplexe Setups oder Investitionen in Spezialwissen.