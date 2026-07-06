Sicheres Internet für Unternehmen – aus Österreich für Österreich.

Angebote und Verträge werden per E-Mail verschickt, Aufträge digital verwaltet, Zahlungen online abgewickelt. Digitale Prozesse bilden die zentrale Basis für den täglichen Geschäftserfolg. Gleichzeitig wächst damit aber auch ein Risiko: Cyberkriminalität hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre versechsfacht. Bis zu 1700 Cyberangriffe finden in Österreich pro Woche statt.
Geschützt und unterstützt auch ohne IT-Abteilung?
Oft reicht schon ein einziger falscher Klick und Kundendaten werden abgegriffen oder Zahlungsinformationen kompromittiert. Solche Sicherheitsvorfälle verursachen nicht nur direkte Kosten, sondern schaden auch dem Image. Gerade kleinere und mittelständische Betriebe sind besonders gefährdet, da oft keine eigene IT-Abteilung oder Sicherheitsstrategie vorhanden ist. Zwar ist das Bewusstsein für digitale Risiken vorhanden, doch Zeit und Ressourcen, um sich intensiv mit technischen Details auseinanderzusetzen, sind knapp. Gefragt sind Lösungen, die verlässlich und einfach funktionieren – ohne zusätzliche Entscheidungen, komplexe Setups oder Investitionen in Spezialwissen.
Regionale Nähe für digitale Stärke
Hier zeigt sich A1 als starker Partner für Betriebe in Österreich. Mit der durchdachten Lösung A1 Business Internet inklusive Security wird Unternehmerinnen und Unternehmern die Sorge um digitale Sicherheit abgenommen, damit sie sich voll auf den eigenen Erfolg konzentrieren können. So profitieren sie nicht nur von schnellem Internet für zuverlässige Konnektivität im Geschäftsalltag, sondern auch vom Online-Schutz. Aus Österreich für Österreich.
Mehr Schutz, weniger Aufwand
Der DNS-basierte Schutz blockiert Phishing-Seiten, Malware, Betrugsversuche und unerwünschte Inhalte, noch bevor sie Schaden anrichten können. Alle Geräte im Firmennetz und WLAN sind automatisch geschützt, ganz ohne Software-Installation oder Wartung. Zusätzliche Transparenz bietet A1 mit einer einfachen Online-Ansicht, in der geblockte Zugriffe nachvollziehbar dargestellt werden. Für Unternehmen bedeutet das die Gewissheit von zuverlässigem Schutz, der im Hintergrund läuft, auch ohne eigene IT-Abteilung. Risiko und Kosten werden gleichermaßen reduziert.
Wie das in der Praxis aussehen kann, beschreibt Tischlerin Barbara Winkler:
Datenschutz made in EU
Für verlässliche digitale Souveränität setzt A1 außerdem auf einen europäischen Anbieter zur Bereitstellung der technischen Basis der DNS-Security. Die sicherheitsrelevante Infrastruktur befindet sich somit vollständig innerhalb der EU.
Nähe und Sicherheit statt Sorge
Gerade für kleine und mittelständische Betriebe ohne eigene IT-Abteilung bringt A1 Business Internet inklusive Security entscheidende Vorteile. Anstatt sich mit komplexen, teuren Sicherheitslösungen beschäftigen zu müssen, können sie auf klar kalkulierbare Kosten und ein Schutzkonzept vertrauen, das sich nahtlos in den Arbeitsalltag einfügt. Damit ist Cybersecurity ein fester Bestandteil der digitalen Unternehmensinfrastruktur. Und zwar ganz ohne laufenden administrativen Aufwand.