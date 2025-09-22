Senat der Wirtschaft präsentiert neues Magazin „BOOM – Wirtschaft für Menschen“

„BOOM – Wirtschaft für Menschen“ versteht sich als publizistisches Gegengewicht zu ideologisierten Debatten und wirtschaftlichem Stillstand. Es bietet Vordenker:innen, Unternehmer:innen und Entscheidungsträger:innen eine Bühne, um praktische Perspektiven, unbequeme Fragen und konstruktive Ansätze sichtbar zu machen.

Zu den Kolumnist:innen zählen renommierte Persönlichkeiten wie Andreas Schnauder, Chefredakteur des Pragmaticus. In der ersten Ausgabe mit dem Titel „Rulebreaker“ geht es um Mut zur Veränderung, das Aufbrechen verkrusteter Strukturen und wirtschaftliches Denken jenseits der Norm.