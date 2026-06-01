Jugend Innovativ 2026: Österreichs klügste Köpfe feiern große Ideen beim Bundesfinale

Beim 39. Bundesfinale von Jugend Innovativ wurden in Wien die innovativsten Schul- und Lehrlingsprojekte des Landes ausgezeichnet. Über 100 Schüler:innen präsentierten 35 Finalprojekte und zeigten eindrucksvoll, wie kreativ und lösungsorientiert die nächste Generation die Herausforderungen von morgen angeht.
Große Bühne für Österreichs Nachwuchs-Innovator:innen
Das Bundesfinale von Jugend Innovativ 2026 verwandelte die Wiener Expedithalle in einen Treffpunkt für junge Talente, zukunftsweisende Ideen und technische Innovationen. Im Rahmen einer feierlichen Award Show wurden die Sieger:innen der 39. Wettbewerbsrunde ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich mehr als 100 Schüler:innen mit 35 Projekten für das Finale qualifiziert. Österreichweit wurden heuer 420 Projekte eingereicht.
Die Auszeichnungen überreichten Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Innovationsminister Peter Hanke sowie Robert Pichler von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative.
Sieben Bundesländer-Projekte ganz oben
Den ersten Platz in den sieben Wettbewerbskategorien holten Teams aus Wien, Oberösterreich, Tirol, Salzburg und Vorarlberg. Die prämierten Projekte reichten von barrierefreiem Design über nachhaltige Mobilitätslösungen und intelligente Sporttechnologie bis hin zu Quantencomputing und medizinischen Innovationen.
Zu den Siegerprojekten zählen unter anderem „SmartDisc“ der HTL Rennweg, „TREMOCUP“ der HTL Spengergasse, „woodberg“ der HTBLA Imst sowie „E-Mobilität in der Milchlogistik“ der HTBLA Ried im Innkreis.
Innovation, Nachhaltigkeit und Unternehmergeist
Neben den Hauptpreisen wurden zahlreiche weitere Auszeichnungen, Anerkennungspreise und internationale Reisepreise vergeben. Der Publikumspreis ging an das Projekt „PowAirLoop“ der HTL Rennweg, während der erstmals vergebene Sonderpreis für das beste Lehrlingsprojekt an das Projekt „Escape Room“ der LBS Schrems verliehen wurde.
Insgesamt wurden Preisgelder von rund 53.500 Euro vergeben. Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie junge Menschen mit Kreativität, technischem Know-how und unternehmerischem Denken Lösungen für gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen entwickeln.
Starke Impulse für die Zukunft
Seit 1987 bietet Jugend Innovativ eine Bühne für innovative Ideen junger Menschen und hat sich zu einem der bedeutendsten Nachwuchswettbewerbe Österreichs entwickelt. Auch die diesjährige Ausgabe machte deutlich, wie viel Innovationskraft, Verantwortungsbewusstsein und Zukunftsoptimismus in Österreichs Schülerinnen, Schülern und Lehrlingen steckt.