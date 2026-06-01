Jugend Innovativ 2026: Österreichs klügste Köpfe feiern große Ideen beim Bundesfinale

Das Bundesfinale von Jugend Innovativ 2026 verwandelte die Wiener Expedithalle in einen Treffpunkt für junge Talente, zukunftsweisende Ideen und technische Innovationen. Im Rahmen einer feierlichen Award Show wurden die Sieger:innen der 39. Wettbewerbsrunde ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich mehr als 100 Schüler:innen mit 35 Projekten für das Finale qualifiziert. Österreichweit wurden heuer 420 Projekte eingereicht.

Die Auszeichnungen überreichten Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Innovationsminister Peter Hanke sowie Robert Pichler von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative.