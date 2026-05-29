Affordable Art Fair Wien feiert glanzvolle Vernissage in der Marx Halle

Mit einer stimmungsvollen Vernissage eröffnete die Affordable Art Fair Wien am 28. Mai 2026 ihre zweite Ausgabe in der Marx Halle. Internationale Galerien, zeitgenössische Kunst aus 46 Ländern und ein vielseitiges Rahmenprogramm machten bereits den Auftaktabend zu einem inspirierenden Treffpunkt für Kunstliebhaber:innen, Sammler:innen und Kreative.
Erfolgreicher Auftakt für die Affordable Art Fair Wien 2026
Die Marx Halle verwandelte sich am Donnerstagabend in einen pulsierenden Treffpunkt der internationalen Kunstszene: Mit einer festlichen Vernissage eröffnete die Affordable Art Fair Wien ihre diesjährige Ausgabe und begrüßte zahlreiche Gäste zu einem Abend voller Kunst, Begegnungen und neuer Perspektiven.
Unter dem Motto „Find your Art Happiness“ präsentiert die Messe bis 31. Mai mehr als 1.000 Kunstwerke von rund 400 Künstler:innen aus 46 Ländern, vertreten durch 62 nationale und internationale Galerien. Bereits am Eröffnungsabend wurde deutlich, wie vielfältig und zugänglich zeitgenössische Kunst heute sein kann.
Internationale Kunstvielfalt in besonderem Ambiente
Die Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, die Werke unterschiedlichster künstlerischer Positionen erstmals zu entdecken und mit Galerist:innen ins Gespräch zu kommen. Das internationale Teilnehmerfeld reicht von etablierten Häusern bis zu jungen Galerien und spannt einen Bogen von Österreich über Spanien bis nach Island und Aserbaidschan.
Besonderes Interesse galt dem diesjährigen Schwerpunkt „Spotlight on Spain“, der im Rahmen einer kuratierten Führung vorgestellt wurde und spannende Einblicke in die zeitgenössische spanische Kunstszene bot.
Kunst erleben, entdecken und genießen
Für die passende Atmosphäre sorgten Willkommensdrinks, musikalische Begleitung durch ein DJ-Set von Radio Superfly sowie kulinarische Highlights von Mochi mit japanisch-asiatischer Fusionsküche.
Die Vernissage markierte zugleich den Auftakt für das umfangreiche Rahmenprogramm der kommenden Messetage.