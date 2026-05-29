Affordable Art Fair Wien feiert glanzvolle Vernissage in der Marx Halle

Die Marx Halle verwandelte sich am Donnerstagabend in einen pulsierenden Treffpunkt der internationalen Kunstszene: Mit einer festlichen Vernissage eröffnete die Affordable Art Fair Wien ihre diesjährige Ausgabe und begrüßte zahlreiche Gäste zu einem Abend voller Kunst, Begegnungen und neuer Perspektiven.

Unter dem Motto „Find your Art Happiness“ präsentiert die Messe bis 31. Mai mehr als 1.000 Kunstwerke von rund 400 Künstler:innen aus 46 Ländern, vertreten durch 62 nationale und internationale Galerien. Bereits am Eröffnungsabend wurde deutlich, wie vielfältig und zugänglich zeitgenössische Kunst heute sein kann.