Salzburg Summit 2025: Europas Strategien für eine instabile Weltordnung

Unter dem Motto „Rough New World – Navigating Through Insecurities“ lud die Industriellenvereinigung (IV) am 18. und 19. Juli 2025 zum sechsten Salzburg Summit. Über 650 Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kamen in Salzburg zusammen, um zentrale Zukunftsfragen Europas zu diskutieren – von sicherheitspolitischer Resilienz über technologische Innovationskraft bis hin zu globaler Positionierung.

IV-Präsident Georg Knill eröffnete die Konferenz mit einem Appell zur Eigenständigkeit Europas: In einer Welt, in der Unsicherheit zur neuen Konstante geworden sei, brauche es „einen klaren Kompass“ – getragen von wirtschaftlicher Stärke, Innovationsfähigkeit und strategischer Verantwortung.