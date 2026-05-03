Ryanair-Chef O'Leary: „Ich kann nur einfach, billig und erfolgreich“

Na ja, „der Markt glaubt“ … Und was heißt ziemlich schnell? Im Herbst?

Ja. Wahrscheinlich sogar früher. Ich bin mir nicht sicher, ob die US-Regierung einen so hohen Ölpreis lange hinnehmen wird, schon mit Blick auf die Zwischenwahlen im Herbst. Deshalb ist alles, was über die nächsten vier oder fünf Wochen hinausgeht, reine Spekulation.

Mit anderen Worten: Sie fliegen auf Sicht – und die Branche mal wieder ins Ungewisse.

Ja. So kann man es sagen. Sicher ist nur, dass sich viel ändert. Es wird zum Beispiel mehr Übernahmen geben. Die Lufthansa hat gerade in Italien die staatliche Airline ITA übernommen.

Was bedeutet das für Sie? Ändert das auch Ihr Geschäft?

Und wie. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat einen Großteil der Inlandsflüge auf Verbindungen nach München und Frankfurt umgestellt. ITA wird ein Zubringer, so wie Austrian aus Österreich oder Brussels aus Belgien. In Italien wird es kein wirkliches Wachstum für ITA geben. Deshalb wird unser Marktanteil in Italien steigen. Und deshalb freuen wir uns, wenn Spohr als Nächstes wohl TAP aus Portugal kauft und wieder das Gleiche macht.

Die Konsolidierung der Branche geht also munter weiter?

Und ob. Der nächste Kandidat ist wohl Wizz Air. Die werden pleitegehen oder noch vor Jahresende übernommen.

Das sagen Sie schon länger.

Das heißt nicht, dass ich falschliege.

Warum hacken Sie immer auf Wizz Air rum – während Wizz-Chef József Váradi gut über Sie spricht?

Das sollte er auch. Ich spreche auch regelmäßig sehr positiv von mir selbst.

Wollen Sie vielleicht auch zukaufen – etwa Norwegian?

Oh nein. Ich habe ein paar Übernahmen versucht. Es ist nervig und teuer. Darum haben wir lieber 300 neue Flugzeuge bestellt. Es ist einfacher, so zu wachsen.

Treibt Sie die Angst vor Zukäufen?

Nein, meine Bescheidenheit treibt mich. Ich bin zu dumm für Zukäufe. Dafür braucht es so kluge Leute wie Carsten Spohr. Ich kann nur einfach, billig und erfolgreich.

Wenn es bei Ryanair so gut läuft, warum verlangen Sie viele Reformen und weniger Umweltabgaben?

Wir hören von der Politik viel Geschwafel, dass Europa wettbewerbsfähig werden muss. Doch die Regierungen tun das Gegenteil. Die größte Strafe für die europäischen Verbraucher ist das Emissionshandelssystem ETS. Damit belasten wir die Fluglinien aus Europa – während die aus Amerika, aus dem Nahen Osten und Asien verschont bleiben. Hinzu kommt, dass ETS einen Urlaub außerhalb Europas prämiert.

Wie bitte?

Na, weil die Abgabe nur auf Reisen in der EU fällig wird. Eine vierköpfige Familie zahlt für einen Urlaub auf den Kanarischen Inseln 120 Euro für ETS-Zertifikate. Fliegt sie nach Marokko, zahlt sie nichts. Zwischen Italien und Albanien beträgt der Unterschied 80 Euro. Das ist absurd. Wer hat dieses dumme System erschaffen? Wahrscheinlich ihr Deutschen, denn das passt gut zu eurem idiotischen Abgabensystem.

Danke, sehr freundlich. Dabei müssten Sie eigentlich jubeln: Unsere Flugsteuern sinken. Bundeskanzler Friedrich Merz hat Wort gehalten.

Sie wollen, dass ich mich aufrege, oder?

Vielleicht.

Na gut. Also ja, eure Regierung ist endlich aufgewacht. Weil eure Grünen keinen Kabinettsitz mehr haben, konntet ihr endlich zugeben: Es war ein Fehler, die Luftfahrtbranche als eine eurer wenigen Wachstumsbranchen mit Steuern in ihrer Existenz zu gefährden.

Jetzt habt ihr ein Lufthansa-Monopol, mit den höchsten Flugpreisen Europas – und nur 83 Prozent der Flüge im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Und trotz überall halb leerer Flughäfen senkt ihr die Abgabe nicht wie versprochen auf den Wert von 2024, sondern lasst sie viel höher. Also: Wer hat da Wort gehalten?