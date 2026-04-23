Seilbahnen über erfolgreiche Wintersaison 2025/26 erfreut

Österreichs Seilbahnen freuen sich über eine erfolgreiche Wintersaison 2025/26. Die Unternehmen der heimischen Skigebiete verzeichneten eine Saison, "die zumindest an die letzten Saisonen vor Corona anschließt, diese wahrscheinlich aber sogar übertrifft", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Das sei auch an einem früheren Start dank technischer Beschneiung gelegen, der insgesamt 1,2 Milliarden Euro an Wertschöpfung sichere.

Laut aktueller Hochrechnung wurden in der vergangenen Wintersaison rund 54 Millionen Erstantritte registriert. Bei einem Erstantritt wird die erste Nutzung einer Liftanlage durch einen Gast pro Tag gemessen. "Wir liegen damit ca. vier Prozent über dem Wert des letztjährigen Winters", bilanzierte Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen in der WKÖ. Bis Ende Jänner lag die Branche um fast sechs Prozent über dem Vorjahr und erreichte das Rekordniveau des Winters 2019/20. Im Februar wurde ein Plus von mehr als zwei Prozent verzeichnet. Im März gab es hingegen ein Minus von 6,6 Prozent.