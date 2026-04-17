Airline baut Etagenbetten in Langstreckenflieger

Sechs solcher Betten soll es pro Flugzeug geben - gebucht werden können sie für eine Zeit von vier Stunden. Für jede Schlafkabine sind zunächst zwei solcher Zeitfenster pro Flug verfügbar. In Summe könnten also zwölf Passagiere die Option in Anspruch nehmen.

Wer ein Ticket für die Economy oder Premium Economy kauft, kann ab 18. Mai einen Platz im "Skynest" für Flüge ab November 2026 hinzubuchen, so die Airline. Das kostet ab 250 Euro (495 Neuseeland-Dollar) extra.

Laut Air New Zealand sind es die ersten Schlafkabinen dieser Art weltweit, die eine Fluggesellschaft in der Economy anbietet.

Was es in der Economy teils schon gegen Aufpreis gibt, sind Auflagen für Sitzreihen, mit denen sich drei Plätze in eine Liegefläche verwandeln lassen - bei Lufthansa zum Beispiel.

Und bei Air New Zealand. Dort heißt das Skycouch. Das Skynest baue darauf auf und biete eine neue Möglichkeit zur Erholung auf den längsten Flügen, heißt es von der Fluggesellschaft.