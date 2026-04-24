Österreich bei Camping-Preisen im europäischen Spitzenfeld

Für eine Camping-Übernachtung in Europa waren für zwei Personen in der Hauptsaison inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe in etwa 14 bis 41 Euro zu zahlen - bei freilich unterschiedlichem Komfortangebot. In Kroatien waren es im Schnitt 41,26 Euro, in Italien 41,21 Euro, in der Schweiz 40,68 Euro und in Österreich 40,56 Euro. Auf Platz fünf rangierte Slowenien mit 35,71 Euro.

Am günstigsten waren die Nächte auf dem Campingplatz in Albanien (14,38 Euro) und der Türkei (15,04 Euro). Im Vergleich zum Jahr davor stiegen die Preise 2025 den Angaben zufolge europaweit um rund 3,5 Prozent, in Österreich waren es sogar knapp 6 Prozent.

"Camping bleibt auch 2026 eine vergleichsweise günstige Urlaubsform - insbesondere im Vergleich zu Hotels", erwartet camping.info-Geschäftsführer Maximilian Möhrle. "Für die diesjährige Urlaubssaison erwarten wir weiterhin eine steigende Nachfrage."

In Österreich geht die Nachfrage - mit Ausnahme des ersten Corona-Jahres 2020 - seit Jahren nach oben. 2025 erhöhte sich die Anzahl der Nächtigungen auf den Camping- und Stellplätzen um 3,5 Prozent auf einen neuen Rekordwert von rund 8,8 Millionen, hatte der Österreichische Camping Club (ÖCC) erst vor einigen Wochen unter Verweis auf Daten der Statistik Austria bekanntgegeben. Vor der Pandemie (2019) waren es erst 7,1 Millionen Nächte gewesen, vor zehn Jahren (2015) knapp 5,5 Millionen.

Im hierzulande bisher stärksten Campingjahr 2025 am besten besucht waren Kärnten mit knapp 2,6 Mio. Nächtigungen (plus 1,8 Prozent), Tirol mit 2,5 Millionen (plus 4,32 Prozent) und Salzburg mit 998.884 Nächtigungen (plus 5,8 Prozent).

Auch innerhalb Österreichs gibt es große Preisunterschiede - am günstigsten sind Wien mit im Schnitt 31,88 Euro für zwei Personen pro Nacht, Niederösterreich (33,68 Euro) und die Steiermark (35,10 Euro); am kostspieligsten Vorarlberg (46,01 Euro), Tirol (45,59 Euro) und Kärnten (42,42 Euro), wie aus der Auswertung von camping.info hervorgeht.