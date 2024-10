In welcher Hinsicht besser?

Sehen wir uns nur den Fall des Kommunismus und der Berliner Mauer sowie den Beitritt von Ländern wie Tschechien und der Slowakei zur EU an. Ein Großteil davon wäre ohne den europaweiten Billigflugverkehr nicht möglich gewesen. Je mehr wir die Europäer zusammenbringen, desto mehr ist das eine Verteidigung gegen verrückte Politiker, die uns alle in den Krieg schicken wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass Europa Putin in der Ukraine besiegt und wir sollten die Ukraine dabei unterstützen. Ich war voriges Jahr in Kiew. Wir haben mit der ukrainischen Regierung einen Wiederaufbauplan erarbeitet. Innerhalb von sechs Wochen nach Kriegsende und der Wiederöffnung des Luftraums werden wir 25 Strecken in die Ukraine aus Städten in ganz Europa eröffnen, von denen Wien eine sein wird. So etwas kann nur der Billigflugverkehr leisten.