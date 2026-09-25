Rückruf bei VW - 95.000 Autos in Österreich betroffen

Betroffen sind laut KBA die VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf, die zwischen dem 24. September 2013 und dem 1. Juli 2024 produziert wurden. Weltweit handle es sich potenziell um fast 2,16 Millionen Fahrzeuge, davon knapp 900.000 in Deutschland.

Dasselbe Problem tauche beim Audi Q3 mit einem Produktionszeitraum zwischen 31.10.2017 bis 23.05.2024 auf. Hier seien weltweit fast 700.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon 58.555 in Deutschland.

Von Seiten des Generalimporteurs Posche Holding Salzburg hieß es zur APA, in Österreich trifft es nach aktuellem Stand rund 95.000 Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns. "Im Rahmen dieser vorsorglichen Rückrufmaßnahme betroffene Kunden werden auf Basis der Zulassungsdatenbank schriftlich verständigt und in die Servicebetriebe gerufen", so die Porsche Holding.