ABO

Rückgang bei PC-Absatz überschattet HP's Quartalszahlen

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
PC-Verkaufszahlen sank um 16 Prozent
©APA, HANS KLAUS TECHT, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Ein Rückgang der Verkaufszahlen von Personal Computern (PC) hat starke Quartalszahlen von HP überschattet und die Aktie des US-Konzerns auf Talfahrt geschickt. Die Papiere fielen am Mittwoch im nachbörslichen Handel um zehn Prozent. Die Zahl der ausgelieferten PCs sei im dritten Quartal (bis 31. Juli) um 16 Prozent gesunken, teilte HP mit. Dennoch stieg der Umsatz in der Sparte um 18 Prozent.

von

News auf Google bevorzugen

Der Gesamtumsatz kletterte dank einer starken Nachfrage nach KI-optimierten Rechnern um 12,5 Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar. Damit übertraf HP die Erwartungen der Analysten von 14,38 Milliarden. Der bereinigte Gewinn lag bei 83 Cent pro Aktie und damit ebenfalls über den Prognosen von 69 Cent.

Für das vierte Quartal stellte HP einen bereinigten Gewinn zwischen 69 und 79 Cent pro Aktie in Aussicht. Dies liegt über der durchschnittlichen Schätzung von 67 Cent, wie aus Daten der LSEG hervorgeht. Zudem hob der Konzern seine Jahresprognose an. Dabei wird HP auch von Zoll-Rückerstattungen profitieren. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte kürzlich rund 100 Milliarden Dollar an Zöllen zurückgezahlt, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA diese Abgaben gekippt hatte. Allein im dritten Quartal machte dies bei HP elf Cent pro Aktie aus. Wie auch die Konkurrenten Dell, Apple und Lenovo hat HP die Preise für seine Geräte angehoben, da ein weltweiter Mangel an Speicherchips die Kosten in die Höhe getrieben hat. Der chinesische Rivale Lenovo hatte Anfang August dank des KI-Booms und Preiserhöhungen einen Umsatzsprung von 43 Prozent gemeldet.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Aktie fällt leicht
Wirtschaft
Nvidia übertrifft mit Umsatzprognose Erwartungen
Ein Viertel der Stellen soll abgebaut werden
Wirtschaft
VW-Chef kündigte Einschnitte beim Management in Emden an
Forschungsbudgets in Summe bei knapp 16 Mrd. Euro
Technik
Deutsche Chemieindustrie steckt Rekordgelder in Forschung
Musk spricht von über 30 Starts pro Tag
Technik
SpaceX plant 100-Milliarden-Dollar-Basis für Starship
Werksschließungen für Blume "die letzte und teuerste Lösung"
Wirtschaft
Pfeifkonzert von Beschäftigten für VW-Chef Blumes Sparplan
++ ARCHIVBILD ++ Die deutschen Flughäfen rechnen für 2026 mit 217 Millionen Passagieren
Reisen & Freizeit
Deutscher Flughafenverband rechnet mit weniger Passagieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER