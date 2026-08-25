Deutscher Flughafenverband rechnet mit weniger Passagieren

Ein leichtes Passagierplus im Juli konnte den Abwärtstrend nicht umkehren. Im vergangenen Monat reisten 21,75 Millionen Menschen über deutsche Airports, was einem Zuwachs von 0,9 Prozent im Vergleich zum Juli 2025 entspricht. Die Zahl der gewerblichen Flüge sank jedoch um 1,8 Prozent. Dazu dürfte die operative Schließung der Lufthansa-Regionalfluglinie Cityline beigetragen haben. Tausende Flüge fielen weg. Strecken wurden mit größeren Flugzeugen bedient.

Von Jänner bis Juli zählten die deutschen Flughäfen 119,4 Millionen Passagiere, 0,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 war das Passagieraufkommen 16 Prozent niedriger. Die Zahl der gewerblichen Flüge ging in den ersten sieben Monaten um 3,8 Prozent zurück, das entsprach knapp 78 Prozent des Vorkrisenniveaus.