Causa Benko: 1,7 Mrd. Euro an Forderungen gegen Laura Privatstiftung

Auch der Leiter des Kreditschutzverbandes KSV1870 in Tirol, Klaus Schaller, rechnete damit, dass in der nicht-öffentlichen Verhandlung Montagnachmittag vorerst nur ein "Bruchteil der angemeldeten Forderungen", etwa maximal in der Dimension eines zweistelligen Millionenbetrages, anerkannt werden wird. Es sei einfach die Zeit zur Prüfung seit der Insolvenzanmeldung zu kurz gewesen. Aber es gebe natürlich die Möglichkeit der nachträglichen Anmeldung von neuen Forderungen, so Schaller gegenüber der APA.

Masseverwalter Geiler verwies zudem auf die Möglichkeit der nachträglichen Anerkennung von Forderungen, sollten sich "Erkenntnisse in Bezug auf die Beteiligungen (der Laura Privatstiftung, Anm.) verdichten." Insgesamt dürften sich die angemeldeten und letztlich anerkannten Forderungen vorerst in ungefähr jener Relation bewegen, die bereits bei den in Innsbruck anhängigen Insolvenzverfahren gegen Benko als Einzelunternehmer sowie die Familie Benko Privatstiftung festzustellen war: Forderungen in Milliardenhöhe, aber letztlich verhältnismäßig nur sehr geringe anerkannte Ansprüche.

Benko nicht mehr Begünstigter der Stiftung

Mehr als 30 Gläubiger meldeten jedenfalls diesmal Forderungen an. Den überwiegenden Teil, was das Volumen betrifft, würden natürlich solche von arabischen Fonds ausmachen. Schließlich hatten Schiedssprüche des internationalen Schiedsgerichts ICC in Genf, die die Stiftung zur Zahlung von über 900 Mio. Euro inklusive Zinsen verpflichteten, dazu geführt, dass die Laura Privatstiftung letztlich einen Eigenantrag auf Insolvenzeröffnung einbrachte.

Dem Signa-Gläubiger Mubadala aus Abu Dhabi war in einem Schiedsverfahren etwas mehr als 700 Mio. Euro zugesprochen worden. Der arabische Staatsfonds hatte der Signa Verletzung von Finanzierungsvereinbarungen vorgeworfen. Die Genfer Schiedssprüche verpflichteten neben der Laura Privatstiftung ebenso weitere Gesellschaften der Signa-Gruppe bzw. die Familie Benko Privatstiftung. Über alle diese weiteren am Schweizer Schiedsverfahren beteiligten Rechtsträger wurden allerdings bereits Insolvenzverfahren in Österreich eröffnet.

Die Laura Privatstiftung wurde von den Stiftern René Benko und seiner Mutter Ingeborg Benko im Dezember 2006 gegründet und Anfang 2007 im Firmenbuch registriert. Als Stiftungszweck sei die Versorgung der Begünstigten (beide Stifter und die Nachkommen von Benko) festgelegt worden. Über die Jahre erfolgten viele Änderungen der Stiftungsurkunde, im Rahmen einer dieser Änderungen schied Benko aus der Gruppe der Begünstigten aus.