Signa-Pleite: Gusenbauer, Riess-Hahn und Co. droht noch größeres Ungemach

Am Donnerstag durchsuchten Ermittler der Soko Signa Wohnsitze Gusenbauers in Wien und Niederösterreich. Der heute 66-jährige Pensionist steht laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Verdacht, in seiner Funktion als Signa-Aufsichtsratschef einem Vorstand unrechtmäßig Abschlagszahlungen von rund zehn Millionen Euro genehmigt zu haben. Soko-Intern laufen die Ermittlungen unter dem Faktum „GUS“ laut einem News vorliegenden Anlassbericht der Kriminalisten.

Gusenbauer weist sämtliche Vorwürfe über seinen Anwalt zurück; für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Bereits vor Gericht betonte er, sich als Aufsichtsrat stets an die gesetzlichen Vorgaben gehalten zu haben.

Tatsächlich scheinen diese ersten Schritte der Vergangenheitsbewältigung wohl nur Aufwärmübungen für das, was noch bevorstehen könnte. Zumindest aus wirtschaftlicher Sicht. Denn über Alfred Gusenbauer, Susanne Riess-Hahn und sämtlichen ehemaligen Aufsichtsräten der Signa-Tochter-Gesellschaften schwebt das Damoklesschwert möglicher Haftungsansprüche, die von den Masseverwaltern des insolventen Konglomerats geltend gemacht werden könnten.