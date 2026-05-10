René Benko: Die brisanten Immobilien-Deals seiner Innsbrucker Stiftung

Es ist Mittwoch, der 11. März 2026, kurz nach halb zehn Uhr vormittags, als in der Innsbrucker Museumstraße 25 eine Mitarbeiterin der dort ansässigen Laura Privatstiftung eine Presseaussendung verschickt. Der Inhalt ist knapp, die Wirkung enorm: Die Stiftung stellt einen Eigenantrag auf Insolvenz. Damit ist ihr operatives Schicksal besiegelt.

Dem vorausgegangen war ein Ende Jänner 2026 zugestelltes Urteil eines internationalen Schiedsgerichts mit schwerwiegenden Konsequenzen. Der österreichische Vermögensbunker des Unternehmers René Benko sah sich plötzlich Forderungen von rund einer Milliarde Euro gegenüber. Da sich in der Stiftung nur noch Vermögenswerte von etwa 300 Millionen Euro befanden, blieb den Verantwortlichen kein anderer Weg als der Gang zum Innsbrucker Insolvenzgericht.