„Lieber Jens“: So intervenierte René Benko bei einem deutschen Minister

Nur vier Tage nach dem Fernsehauftritt von Jens Spahn, am 30. April 2020, erhält der Minister erneut Post vom Tiroler Immo-Jongleur. In der Nachricht berichtet der Unternehmer über die Ergebnisse eines Gutachtens, das ­Signa beauftragt hatte. Dieses kommt nun zum Schluss, dass die „Flächenrestriktion von 800 Quadratmetern aus hygienisch-medizinischer Sicht nicht zu rechtfertigen“ sei. Benko schließt die Mail mit der klaren Hoffnung, die Regierung möge diese Flächenbeschränkung möglichst schnell wieder aufheben – „herz­liche Grüße, Dein René“. Laut einem Sprecher von Spahn kannten sich beide persönlich aus Spahns Zeit als Abgeordneter und „vermutlich aus dieser Zeit war Herrn Benko die dienst­liche Bundestags-E-Mailadresse bekannt, weshalb wohl hierüber die Zusendung einer durch Galeria beauftragten Kurz-Studie von Herrn Prof. Martin Exner an Herrn Spahn erfolgte“.

Am Morgen des 6. Mai, wiederum kurze Zeit später, schickt Jens Spahn bereits um 6:29 Uhr eine kurze Nachricht an Benko: „Guten Morgen, Vorlage f heute vertraulich z Kt. Lg Jens.“ Er leitet damit den internen Beschlussentwurf der deutschen Bundesregierung zur Flächenregelung vertraulich weiter. Noch am selben Tag kippt die Ministerpräsidentenkonferenz die umstrittene Regel. Benko reagiert prompt und bedankt sich knapp eine halbe Stunde später: „Danke lieber Jens – hoffe, es geht Dir gut. Herzliche Grüße Dein René.“

Ein Sprecher von Spahn dazu: „Die von Ihnen angeführten und zur Kenntnis übersandten Dokumente sind Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, Herr Spahn hat als Gesundheitsminister an diesem Format lediglich als Gast teilgenommen und in der MPK kein „Stimmrecht“. Da der Einzelhandel als Branche besonders von den Pandemie-Maßnahmen betroffen war, haben sich viele Vertreter der Branche bei Bundes- und Landesregierungen gemeldet. Die Argumente für und gegen eine Flächenbegrenzung wurden damals öffentlich breit und kritisch diskutiert.“

Während René Benko weiterhin in Wien in Untersuchungshaft sitzt, gilt Jens Spahn in Berlin als aussichtsreicher Anwärter auf den prestigeträchtigen Posten des Vorsitzenden der Unionsfraktion im deutschen Bundestag. Spahn lässt über einen Sprecher mitteilen, dass seit mehreren Jahren „kein Kontakt mehr zwischen Herrn Benko und Herrn Spahn“ bestünde.