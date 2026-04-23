Brisante Immo-Deals: Benko-Stiftung verkaufte Top-Immobilien in Innsbruck

Zwischen der Zustellung des Schiedsspruchs und dem Gang zum Innsbrucker Insolvenzgericht wurden noch mehrere Immobilientransaktionen im Grundbuch öffentlich. Die Laura Privatstiftung veräußerte mehrere Top-Liegenschaften in Innsbruck an Tiroler Unternehmer beziehungsweise deren Gesellschaften. Betroffen waren die Adressen Museumsstraße 25, Museumsstraße 9-11, Adamgasse 9 sowie Meraner Straße 1. Das Gesamtvolumen: über 30 Millionen Euro.

Bemerkenswert ist auch, wie Recherchen von News und Krone zeigen, wer die Verkäufe der Benko-Stiftung Mitte Februar begleitete: die Kanzlei Stefan Geiler Ullmann Geiler und Partner. Geiler und zwei Kollegen wurden im März vom Innsbrucker Insolvenzgericht zu Masseverwaltern der Laura Privatstiftung bestellt.

Zu ihren Aufgaben gehört es im Interesse der Gläubiger zu prüfen, ob es vor der Insolvenzeröffnung noch Vermögensverschiebungen oder Verkäufe gab – und ob die Kaufpreise angemessen waren. Falls nicht, könnten Geschäfte angefochten und im Extremfall rückabgewickelt werden.