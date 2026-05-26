Henning Conle: Das Phantom vom Wörthersee

Ferlach gilt seit Jahrhunderten als österreichische Büchsenmacherstadt. Das österreichische Beschussamt für Waffen ist bis heute dort mit einer Zweigstelle ansässig. Auf dem Weg ins Loibltal oder nach Eisenkappel dürften die Conles dort wohl öfter Halt machen. 2019 kauften die Cohep und eine GmbH von Henning Conle Junior für 1,4 Millionen Euro die Waffenfabrik Wespe, heute firmiert sie als H. Conle Wespe GmbH.

Conle Junior ist außerdem an einem Waffengeschäft in Villach beteiligt – gemeinsam mit zwei weiteren Männern, darunter ein ehemaliger hoher Militärdiplomat des Bundesheeres.

Zu Conles Cohep gehört auch die KWK Weißenbach Errichtungs GmbH. Unter ihrem Dach wurden in den vergangenen Jahren mehrere Projekte gebündelt: das Kleinwasserkraftwerk Weißenbach in Wolfsberg nahe der Conle-Schlösser, weitere Kraftwerksvorhaben im Loibltal und in Metnitz, Beteiligungen im Weyer-Forst sowie ein Trinkwasser-Unternehmen und eine große Fischzucht an der Drau.

Besonders interessant dabei: die H2-Liesertal Forschungsanlagen GmbH. Das Unternehmen plant im Kärntner Gmünd eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff – inklusive Wasserkraftwerk. Das Investitionsvolumen soll laut Berichten der Kleinen Zeitung bei rund 100 Millionen Euro liegen. Conle tritt auch hier nicht öffentlich als Beteiligter auf. Das Genehmigungsverfahren läuft – vergangenen Montag entschied die zuständige Landesbehörde, dass das Projekt keiner Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden muss.

News-Recherchen zeigen erstmals, wie weitreichend die Aktivitäten Henning Conles und seiner Familie in Österreich mittlerweile sind. Von Immobilien und Forstwirtschaft über Jagd, Waffen und Energieprojekte bis hin zu Wasserstoff. Hinter den Beteiligungen steht ein dichtes und schwer zu durchdringendes Netz aus Firmen, Grundstücken und Gesellschaften, das sich über mehrere Bundesländer und Nachbarländer erstreckt. Mit großem Besitz wächst jedenfalls auch der Einfluss des Phantoms.