30 Millionen Euro: Abverkauf im Benko-Goldbunker im Visier der Ermittler

Pikantes Detail: Der Verkauf erscheint laut den Ermittlern der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht wirtschaftlich motiviert, sondern praktischer Natur zu sein. Im Antrag zur Verlängerung der U-Haft heißt es dazu: „Angesichts der exzellenten Entwicklung des Goldpreises ist anzunehmen, dass dem Verkauf eher praktische als wirtschaftliche Erwägungen zugrunde lagen, wie etwa die Verschiebung des Vermögenswertes in noch entferntere und dem Zugriff europäischer Behörden noch weiter entzogene Länder.“

Die Korruptionsermittler vermuten damit mögliche Transfers in Richtung sogenannter „Offshore-Finanzplätze“. Als Stiftungsrat der Liechtensteiner Stiftung agiert seit Ende 2024 mit Robert Schimanko ein in der Schweiz lebender österreichischer Finanzmanager. Und genau mit diesem traf sich Benko noch kurz vor seiner Verhaftung im Jänner 2025. Im Benko-Chalet in Oberlech am Arlberg.