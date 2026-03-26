Causa Benko: Haftbefehl gegen Ex-Signa-Manager in Berlin vollstreckt

Im Zuge der Aufarbeitung der Signa-Insolvenz hat die Berliner Polizei einen Haftbefehl gegen einen Manager der Immobilien-Gruppe vollstreckt. Dem 49-Jährigen werde Untreue in vier Fällen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit.

Er soll im Frühjahr 2023 als Vertretungsberechtigter mehrerer Signa-Gesellschaften zweckgebundene Darlehen in Höhe von zehn Mio. Euro ohne Wissen der Geldgeber an andere Firmen des Konglomerats transferiert haben. Davon seien mehr als 8,4 Mio. Euro nicht zurückgezahlt worden. Der Mann blieb jedoch unter strengen Meldeauflagen auf freiem Fuß.