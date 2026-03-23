qualityaustria Forum: Teamkultur als Faktor für Wachstum

Im Salzburg Congress hat am 18. März das 31. qualityaustria Forum stattgefunden. Rund 800 Vertreterinnen und Vertreter aus der österreichischen Wirtschaft nahmen teil, um über Wachstum und Qualität in einem zunehmend volatilen Umfeld zu diskutieren.

Im Zentrum der Veranstaltung stand die Rolle von Team- und Unternehmenskultur. Einigkeit bestand unter den Vortragenden darin, dass nicht nur Fachkompetenz, sondern vor allem Zusammenarbeit und Kommunikation entscheidend für den Erfolg von Organisationen sind. Zu den Speaker:innen zählten unter anderem Patricia Neumann, CEO von Siemens Österreich, sowie Bernhard Neuhold.