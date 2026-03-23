ABO

qualityaustria Forum: Teamkultur als Faktor für Wachstum

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild
©Uwe Brandl
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft

Beim qualityaustria Forum in Salzburg diskutierten rund 800 Teilnehmende, wie Unternehmenskultur, Teamarbeit und KI Wachstum beeinflussen.

von

Diskussion über Wachstum und Unternehmenskultur

Im Salzburg Congress hat am 18. März das 31. qualityaustria Forum stattgefunden. Rund 800 Vertreterinnen und Vertreter aus der österreichischen Wirtschaft nahmen teil, um über Wachstum und Qualität in einem zunehmend volatilen Umfeld zu diskutieren.

Im Zentrum der Veranstaltung stand die Rolle von Team- und Unternehmenskultur. Einigkeit bestand unter den Vortragenden darin, dass nicht nur Fachkompetenz, sondern vor allem Zusammenarbeit und Kommunikation entscheidend für den Erfolg von Organisationen sind. Zu den Speaker:innen zählten unter anderem Patricia Neumann, CEO von Siemens Österreich, sowie Bernhard Neuhold.

Teamkultur und psychologische Sicherheit

Ein zentrales Thema war die Bedeutung von sogenannter psychologischer Sicherheit in Teams. Laut den Beiträgen ermöglicht eine offene Arbeitsumgebung, in der Fehler angesprochen werden können, langfristig bessere Ergebnisse.

Darauf verwies auch Daniela Landherr, die in ihrer Keynote die Rolle von Feedback, Lernen und konstruktivem Widerspruch hervorhob. Qualität entstehe demnach nicht nur durch Prozesse, sondern durch das Verhalten von Teams.

Managementsysteme und Transformation

Neben kulturellen Aspekten wurde auch die Rolle von Managementsystemen thematisiert. Thomas Waldner verwies auf deren Bedeutung als strukturelle Grundlage für Qualität und Wachstum.

Patricia Neumann betonte zudem die Notwendigkeit von Anpassungsfähigkeit in Zeiten technologischer Veränderungen. Automatisierung und der Einsatz von KI könnten Prozesse effizienter machen, erforderten aber gleichzeitig flexible Organisationsstrukturen.

Wachstum als langfristiger Prozess

Die Diskussionen zeigten, dass Wachstum im wirtschaftlichen Kontext nicht nur quantitativ verstanden wird. Vielmehr gehe es darum, Organisationen nachhaltig weiterzuentwickeln und ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Minerva Awards ehren Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft
Menschen
Minerva Awards ehren Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft
Tom Walek startet Ö3-Mikromann-Tour in der Wiener Kulisse
Menschen
Tom Walek startet Ö3-Mikromann-Tour in der Wiener Kulisse
Gründungspreis „Phönix“ zeichnet Start-ups und Spin-offs aus
Wirtschaft
Gründungspreis „Phönix“ zeichnet Start-ups und Spin-offs aus
Amadeus Awards 2026: Große Bühne für Österreichs Musikszene
News
Amadeus Awards 2026: Große Bühne für Österreichs Musikszene
Grand Bal Viennois in Nizza: Wiener Balltradition begeistert die Côte d’Azur
News
Grand Bal Viennois in Nizza: Wiener Balltradition begeistert die Côte d’Azur
Spendencheck: Moët & Chandon und Familie Barbaro übergeben 16.500 Euro an Licht ins Dunkel
News
Spendencheck: Moët & Chandon und Familie Barbaro übergeben 16.500 Euro an Licht ins Dunkel
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER