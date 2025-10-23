Leitartikel: Selbstkritik statt Selbstinszenierung – Was die Medienbranche jetzt verstehen muss

Und ja, es nervt. Es nervt, wie selbstreferenziell die Medienbranche in diesem Land ist und wie selbstverständlich Sendeminute um Sendeminute damit gefüllt wird, dass Journalistinnen Journalisten interviewen. Journalist = Experte. Punkt. Auch wenn der gestern noch Corona erklärt hat und heute Putin. Mit einer Selbstverständlichkeit, die verwundern darf. Und währenddessen werden auf Social Media stolz Selfies aus dem TV-Studio gepostet: „War wieder im TV.“ Herzlichen Glückwunsch. Aber ist das unser Job? Und wenn ja – warum sind es dann immer dieselben drei Chefredakteure und fünf Innenpolitik-Expertinnen, die in jeder Runde sitzen? Wollen die anderen nicht oder dürfen sie nicht?

Wem ist geholfen, wenn in der ZiB2 nach der Benko-Urteilsverkündung ein gewisser Herr Pötz der Protagonist eines Beitrags ist? Tituliert als „Prozessbeobachter“. Dabei ist er „nur“ ­Pensionist und glücklich, dass er eine Platzkarte für den Gerichtssaal bekommen hat. Er schildert, was war. Er ordnet ein. Kein Experte. Kein Hintergrund. Kein Kontext. Nur ein Zuschauer, der erzählen darf. Ein Beitrag, der wirkt wie Kinderfernsehen – nur hat er sich in die Hauptnachrichtensendung verirrt. Und das in einem Moment, in dem es um nichts Geringeres geht als um die größte Wirtschaftspleite der Zweiten Republik.

Wir Medien sind nicht nur Teil dieser Medienkrise – wir haben sie an mancher Stelle selbst mitverursacht. Das dürfen wir benennen. Das müssen wir benennen – und es besser machen.