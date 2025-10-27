Medienkrise: Zu wenig Transparenz und nicht mehr Teil der kritischen Infrastruktur

Dass Ihr Kolumnist solche Intransparenz für einen Vertrauen zerrüttenden Kardinalfehler hält, hat er hier mehrmals geschrieben. Dazu passt eine aktuelle Erhebung zur Glaubwürdigkeit von Institutionen. Die Titelzeilen dazu widmeten sich der Polizei, dem Ranking-Sieger.

Dass im APA/OGM-Vertrauensindex die Medien vor der Kirche und Social Media die Nachhut bilden, wird verschwiegen. Sie liegen mit minus 12 zwar weit über ihrem Tiefstand von minus 34 aus dem Jahr 2019 – also vor Corona, doch das ist sogar im Vergleich zur viel gescholtenen Politik (Parlament plus 8) unbefriedigend. Die Option der vertrauenssichernden Verweigerung von Selbstpreisgabe, ein von Ärzten bis Bundespräsidenten durchaus erprobtes Rezept, sollte für Medien schon aufgrund ihrer Authentizitätswahrung in der digitalen Ära ausscheiden.

Ebenso selbstbeschädigend wie der Mangel an Kommunikation ist die Schwäche bei kollektivem Lobbying der Branche – den journalistisch basierten und redaktionell organisierten Medien. Das zeigte sich im Kleinen beim Rundfunkforum, einer Tagung zu „Der Schutz und die Sicherheit von Journalist:innen“. Dort waren viele hochrangige Juristen, aber kaum Medienmenschen, um engere Bande für die sich immer deutlicher aufdrängende Zweckgemeinschaft zu knüpfen.