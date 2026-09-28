Pächter warnen wegen Spritpreisbremse vor Tankstellensterben

Die Margenbegrenzung treffe nicht die großen, vertikal integrierten Konzerne, sondern vor allem unabhängige Tankstellen und mittelständische Familienbetriebe, so Roth. "Wer Wettbewerb will, darf jene nicht bestrafen, die ihn überhaupt erst ermöglichen."

Die Spritpreisbremse soll am heutigen Montag in einer Sondersitzung des Nationalrats verabschiedet werden. Für Oktober und November soll die Mineralölsteuer (MöSt) um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt werden. Hinzu kommt der Margeneingriff im Ausmaß von 3,5 Cent pro Liter. Insgesamt soll die Spritpreisbremse eine Entlastung von mehr als 12 Cent pro Liter bringen.