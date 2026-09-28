ABO

Pächter warnen wegen Spritpreisbremse vor Tankstellensterben

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Roth: Nicht jene bestrafen, die für Wettbewerb sorgen
©APA, HARALD SCHNEIDER, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Der Fachverband Energiehandel in der Wirtschaftskammer (WKÖ) warnt vor den Folgen des im Rahmen der Spritpreisbremse geplanten Margeneingriffs. "Wenn mittelständische Betriebe dauerhaft gezwungen werden, Kraftstoffe mit Verlust zu verkaufen, drohen Marktbereinigungen und Betriebsaufgaben. Weniger Wettbewerb führt langfristig nicht zu niedrigeren, sondern zu höheren Preisen für die Konsumentinnen und Konsumenten", erklärte Fachverbandsobmann Jürgen Roth am Montag.

von

News auf Google bevorzugen

Die Margenbegrenzung treffe nicht die großen, vertikal integrierten Konzerne, sondern vor allem unabhängige Tankstellen und mittelständische Familienbetriebe, so Roth. "Wer Wettbewerb will, darf jene nicht bestrafen, die ihn überhaupt erst ermöglichen."

Die Spritpreisbremse soll am heutigen Montag in einer Sondersitzung des Nationalrats verabschiedet werden. Für Oktober und November soll die Mineralölsteuer (MöSt) um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt werden. Hinzu kommt der Margeneingriff im Ausmaß von 3,5 Cent pro Liter. Insgesamt soll die Spritpreisbremse eine Entlastung von mehr als 12 Cent pro Liter bringen.

++ THEMENBILD ++ ZU APA0016 VOM 4.3.2026 - Mit dem Beginn des Iran-Kriegs sind die Preise für Rohöl auf dem Weltmarkt kräftig gestiegen. Bereits spürbar sind die Preiserhöhungen bei Benzin und Diesel an manchen Tankstellen. Im Bild: Eine Zapfsäule an einer Tankstelle, aufgenommen am Mittwoch, 04.März 2026 in Niederösterreich.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Heimische Industrieproduktion weiter im Aufwind
Wirtschaft
Auftragsplus beflügelte heimische Industrie im September
Gastronomie soll nicht zusätzlich belastet werden
Wirtschaft
Neues Projekt auf Weg zu mehr Herkunftstransparenz in Gastro
Ardo will Werk in Groß-Enzersdorf 2027 schließen
Wirtschaft
Gespräche über Schließung von Ardo-Tiefkühlgemüsewerk in NÖ
Rechenlasten könnten zeitlich verschoben werden
Technik
TU Wien: KI-Rechenzentren müssen sich an Stromnetze anpassen
Die Frächter fordern L17-Ausbildungsfahrten für Lkw
Wirtschaft
Transporteure fordern dringend staatliche Entlastung
Ardo schließt 2027 Tiefkühlgemüse-Werk in Groß-Enzersdorf
Wirtschaft
Aus für Ardo-Werk in NÖ trifft Tiefkühlgemüseproduktion
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER