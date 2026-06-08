ABO

Ölpreise wieder deutlich gestiegen

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Krieg im Nahen Osten setzt Ölmärkte weiter unter Druck
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die Ölpreise sind nach der jüngsten Eskalation in Nahost wieder deutlich gestiegen. So kostete ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August am frühen Montagmorgen rund 97 US-Dollar (83,33 Euro). Das sind vier Prozent mehr als noch Ende vergangener Woche.

von

Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Die jüngste Eskalation weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ebenfalls droht damit auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern.

Zu Beginn des Jahres hatte die Eskalation im Nahen Osten den globalen Ölmarkt regelrecht erschüttert. Zwischenzeitlich ist der Ölpreis der Sorte Brent auf über 120 Dollar pro Barrel gestiegen. Die weitgehende Blockade des Seewegs in der Straße von Hormuz durch Iran gilt als größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarkts.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Drohnen stellen Sicherheitsrisiko an deutschen Airports dar
Reisen & Freizeit
Drohnen verursachen Millionenkosten an deutschen Flughäfen
Steigflug bleibt aus
Reisen & Freizeit
Weltluftfahrtverband IATA erwartet weitere Airline-Pleiten
Ministerpräsident Peter Magyar setzt damit ein Wahlversprechen um
Wirtschaft
Ungarische Regierung schränkt Gastarbeiter-Zuzug ein
172.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen
Wirtschaft
US-Arbeitsmarkt überraschte im Mai positiv
Potenzial unter anderem bei Materialforschung und Medizin
Technik
IBM-Schweiz-Chefin erwartet 2029 Durchbruch beim Quantencomputing
Reisen & Freizeit
Deutsches Gastgewerbe kriselt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER