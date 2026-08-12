TUI-Kunden buchen weiter Last Minute - Iran-Krieg belastet

Ebel hält aber an seinem Ziel fest, einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro zu erreichen. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni zählte TUI 9,9 Millionen Kunden und damit drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um sechs Prozent auf 5,8 Mrd. Euro, der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um 27 Prozent auf rund 234 Mio. Euro zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit knapp 83 Mio. Euro sogar weniger als halb so viel Gewinn wie ein Jahr zuvor.