ABO

Google kooperiert mit Abbott bei Glukose-Sensor Lingo

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Lingo war 2022 von Abbott vorgestellt worden
©APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die Alphabet-Tochter Google plant eine Partnerschaft mit dem US-Medizintechnik-Spezialisten Abbott. Wie Abbott mitteilte, sollen die Daten seines Glukose-Sensors Lingo noch heuer in die Gesundheits-App von Google integriert werden. Das rezeptfreie Gerät zur kontinuierlichen Glukosemessung für Menschen ohne Diabetes hilft zu verfolgen, wie sich Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stress auf den Blutzuckerspiegel auswirken.

von

Der "Health Coach" von Google soll die Lingo-Daten nutzen, um personalisierte, KI-gestützte Empfehlungen zum Lebensstil zu generieren. Zudem planen die beiden Unternehmen eine groß angelegte Studie zur Stoffwechselgesundheit.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zu wenig Wasser im Rhein
Wirtschaft
Industrie drosselt wegen Rhein-Niedrigwasser Produktion
Blick aufs Atomkraftwerk Cernavoda - Reaktor 1
Wirtschaft
Rumänisches AKW Cernavoda leitet Abschaltvorgang ein
Reisen & Freizeit
Deutscher Tourismus mit Halbjahresrekord
Reisen & Freizeit
Vorerst drohen keine weiteren Lufthansa-Streiks
++ ARCHIVBILD ++ Lufthansa-Maschinen heben künftig mit neuem Wifi-Angebot ab
Reisen & Freizeit
Erster Lufthansa-Jet mit Starlink-Wifi geht an den Start
Die Ölpreise steigen wieder
Wirtschaft
Ölpreise steigen wegen Unsicherheit zur Straße von Hormuz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER