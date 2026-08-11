Google kooperiert mit Abbott bei Glukose-Sensor Lingo

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Die Alphabet-Tochter Google plant eine Partnerschaft mit dem US-Medizintechnik-Spezialisten Abbott. Wie Abbott mitteilte, sollen die Daten seines Glukose-Sensors Lingo noch heuer in die Gesundheits-App von Google integriert werden. Das rezeptfreie Gerät zur kontinuierlichen Glukosemessung für Menschen ohne Diabetes hilft zu verfolgen, wie sich Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stress auf den Blutzuckerspiegel auswirken.

von APA