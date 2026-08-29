ÖGB-Chef plädiert für Ausweitung der Spritpreisbremse

© APA, GEORG HOCHMUTH home Aktuell Wirtschaft

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat sich am Samstag für die Ausweitung der Spritpreisbremse stark gemacht. Katzian wünscht sich eine Abschöpfung der Gewinne der Mineralölkonzerne, wie er am Samstag bei Ö1 "Im Journal zu Gast" erklärte: "Wir sind der Meinung: Übergewinne auf Kosten der Pendler - das geht gar nicht."

von APA