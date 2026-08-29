ÖGB-Chef plädiert für Ausweitung der Spritpreisbremse

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ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat sich am Samstag für die Ausweitung der Spritpreisbremse stark gemacht. Katzian wünscht sich eine Abschöpfung der Gewinne der Mineralölkonzerne, wie er am Samstag bei Ö1 "Im Journal zu Gast" erklärte: "Wir sind der Meinung: Übergewinne auf Kosten der Pendler - das geht gar nicht."
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Die aktuelle Spritpreisbremse läuft kommenden Montag aus. Ende Juli war sie in abgespeckter Version bis Ende August ohne Margenbegrenzung verlängert worden. Neben der Senkung der Mineralölsteuer (MöSt) um 1,9 Cent pro Liter blieb aufrecht, dass die Tankstellen Preissenkungen bei den internationalen Preisnotierungen verpflichtend weitergeben müssen. Bereits Ende Juli hatte der ÖGB das Ende der Margenregelung kritisiert.