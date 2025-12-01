Krise ohne Katastrophe, wie geht das?

Hoyer ist Teil einer Forschungsgruppe am Wiener Complexity Science Hub, die sich mit gesellschaftlichen Krisen beschäftigt. Und zwar durch den Blick in den Rückspiegel. Oder, besser gesagt, in einen riesigen Datensatz, der rund 800 historische Gesellschaften in Zahlen gießt – die Seshat-Datenbank. Mehr als ein Jahrzehnt arbeitete Hoyer daran, gemeinsam mit Peter Turchin, dem Leiter der Forschungsgruppe und anderen.

Mithilfe der Datenbank überprüfte die Gruppe um Hoyer und Turchin die Annahmen der Strukturell-Demografischen Theorie des US-Historikers Jack Goldstone. Sie ist ein Einmaleins des Gesellschaftskollaps und besagt, dass es drei große Treiber von gesellschaftlichen Unruhen gibt: Verelendung der Massen, Überproduktion von Eliten und fehlende staatliche Handlungsfähigkeit.

„Die Idee ist es, Geschichte als harte Wissenschaft zu behandeln“, sagt ­Hoyer. Kliodynamik nennt sich dieser Ansatz, geprägt vor allem durch Hoyers langjährigen Kollegen und Ko-Autor der aktuellen Studie, Peter Turchin. Tatsächlich scheint Goldstones Theorie der Rea­lität sehr nahe zu kommen. „Sie hält fast immer“ – und dient deshalb als Basis für die weitere Forschung der Gruppe. Hoyer betont, es sei wichtig, den Fokus nicht nur etwa auf den Ausbruch einer Revolution zu legen, sondern sich die Jahrzehnte zuvor anzusehen. Aufbauend auf der Strukturell-Demografischen Theorie entwickelten die Forscherinnen und Forscher ein Modell für den typischen Verlauf einer gesellschaftlichen Krise.