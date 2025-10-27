News Logo
Mileis Partei gewinnt Zwischenwahl in Argentinien

Wirtschaft
Mileis Partei kommt auf mehr als 40 Prozent der Stimmen
©EMILIANO LASALVIA, AFP, APA
Die Partei des argentinischen Präsidenten Javier Milei hat die Zwischenwahlen vom Sonntag (Ortszeit) mit 40,8 Prozent der Stimmen für das Unterhaus gewonnen. Die peronistische Opposition kam nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen auf 24,5 Prozent. Demnach erhält Mileis Partei 64 Sitze, während auf die Peronisten 31 Mandate entfallen. Das Ergebnis gilt als deutlicher Sieg für Milei.

Mileis Partei benötigt zusammen mit ihren Verbündeten 86 Sitze im Unterhaus, um zu verhindern, dass die Opposition ein Veto des Präsidenten überstimmt.

