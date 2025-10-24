Lebensmittelpreise: Was darf ein guter Apfel im Supermarkt kosten?

Wie kann man mit diesem Problem umgehen?

Wir müssen überlegen, wo können wir noch produzieren? Und wie wollen wir produzieren? Ich komme von einem Bergbauernhof. Wir haben das Korn per Hand geschnitten. Meine erste Aufgabe als kleiner Bub war, die Ähren, die auf den Boden gefallen sind, aufzuheben. Ich war Hilfsarbeiter in einer Teppichbodenfabrik, um etwas dazuzuverdienen, und Lkw-Fahrer. Wie ich das erste Mal nach Russland und in die Ukraine gekommen bin, das hat mir die Augen geöffnet: Wie man dort mit der Umwelt umgegangen ist, das war ein Schock. Ich habe ja nie geplant gehabt, eine Firma zu errichten. Aber ich habe dabei versucht, einen anderen Weg zu gehen. Das war und ist extrem schwer, denn es gibt natürlich immer jemand, der es günstiger kann – aber mit enormen ­Abstrichen. Wissen Sie, was meine Vision wäre? Eine bedarfsgerechte Produktion mit den und für die Menschen.

Was heißt bedarfsgerecht?

Ich träume davon, dass wir eine große Österreich-Umfrage machen: Was wünschen sich die Menschen, was wir weiterhin zu Hause produzieren sollen. Und dann schauen wir, dass wir das machen und dabei die Grundlagen für den Klima- und Umweltschutz einhalten. Über die brauchen wir heute ja nicht mehr diskutieren. Wer das nicht verstanden hat, ist fehl am Platz. Ohne Biodiversität funktioniert es nicht, dafür haben wir die Beweise.

Durch ein eigenes Projekt …

Der Biodiversitätsverlust ist ein Riesenthema, und ich verstehe nicht, warum die offizielle Landwirtschaftspolitik das nicht sieht. Durch intensive Landwirtschaft – ob bio oder konventionell – sind die Böden schon sehr fest. In vielen Bereichen nur mehr Wurzelhalter, alles andere muss zugeführt werden. Das Marchfeld wird als die Biodiversitätswüste Österreichs bezeichnet. Auf der einen Seite wird das Klima immer extremer, auf der anderen Seite machen wir weiter, was wir schon seit 30 Jahren falsch machen: Wir intensivieren noch mehr. Ich bin zu Erdäpfelbauern im Weinviertel gegangen und habe gesagt: „Ich möchte, dass ihr auf 140 Hektar Kartoffeln 14 Hektar Biodiversitätsfläche anbaut.“ Die haben gesagt: „Das geht nicht, das behindert uns in der Arbeit.“ Ich habe ihnen dafür mehr bezahlt, als sie für Kartoffeln bekommen

hätten; wir waren auch in der Gerätebeschaffung behilflich. Und was ist passiert? Im nächsten Jahr wollten sie die Fläche verdoppeln. Die Natur war zurück, es gibt Nützlinge, die die Kartoffelkäfer auffressen. Es gibt wieder Millionen Regenwürmer, die den verdichteten Boden aufbereiten. Dieser Boden hält, wenn es in einer Stunde 100 Liter regnet, 80 Liter Wasser und nur 20 fließen in die Rückhaltebecken. Vorher war es umgekehrt. Wir haben die Lösung: Der Boden ist fruchtbarer, speichert Unmengen an CO 2 und man muss nicht um Hunderte Millionen Euro Rückhaltebecken für den Katastrophenschutz bauen. Die offizielle Landwirtschaft hält aber an Paradigmen fest, die von Ewiggestrigkeit nur so strotzen. Ich habe hochgerechnet, wenn wir unser Modell in ganz Österreich umsetzen, brauchen wir gar keine Förderung und das Kilo Mehl würde vielleicht fünf Cent mehr kosten. Für unseren Lebensraum eine günstige Investition.

Sie kämpfen für Biodiversität, aber nur wenige ihrer Produkte sind „bio“. Warum?

Bioproduktion ist dort gut machbar, wo ich wenig Feuchtigkeit habe, andernfalls gibt es ein Problem mit Pilzinfektionen, wo ich nur mit Kalk, Schwefel oder Kupfer arbeiten kann. Im Freiland, wenn es viel regnet, habe ich massiven Druck. Im Gewächshaus arbeiten wir ausschließlich mit Nützlingen – manche sagen, ich bin der größte Zoodirektor Österreichs. Wir beheizen die Gewächshäuser ganzjährig mit Geothermie, dadurch ist die Luft trocken und wir brauchen keinen Pflanzenschutz, auch bei konventionellem Anbau. In anderen Bereichen ist bio schwierig: Wenn ich Biobasilikum im Topf anbaue, ist es okay. Wenn ich es abschneide, darf ich es nicht mehr als bio verkaufen. Oder: Bio verlangt einen Kulturwechsel, ich kann aber nicht jedes Jahr das Gewächshaus umbauen.