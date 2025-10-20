Strabag-Chef Kratochwill warnt: „Es wird viel zu wenig gebaut“

„Momentan wird viel zu wenig gebaut – das verschärft das Problem“, hielt Kratochwill mit Blick auf den Mangel an leistbarem Wohnraum fest. Die Baubewilligungen sind im Keller: „Das ist so.“ In Österreich sei es das letzte Jahr wieder ein bisschen besser geworden, doch habe man da alte Projekte hergenommen. „Neue Projekte werden wenig gebaut.“

Dabei könnten die Konzerne im Wohnbau Kosten unter 2.000 Euro pro Quadratmeter anbieten. Bauzeit: unter einem Jahr. „Die Kostenreduktion schaffen wir durch Standardisierung und Automatisierung – an der Qualität wird nicht gespart“, erklärte der Konzernchef. „Wenig Planungskosten und das Produkt immer wieder gleich hinstellen“, lautet das Prinzip. „Der Wiederholungseffekt hat die größte Einsparung.“ Das sei allerdings „eher für Speckgürtel ein sinnvolles Produkt“, in Ballungszentren seien je nach Umfeld individuelle Lösungen nötig. Der genannte Preis gilt für 7-geschoßige Gebäude mit Wärmepumpe und PV am Dach. Tiefgarage gibt es da keine, nur Freiparkplätze. Bei 4 Geschoßen erhöht sich der Quadratmeterpreis in der Errichtung auf bis zu 2.650 Euro.