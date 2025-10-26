Zölle treiben Unternehmensinsolvenzen 2025 und 2026 in die Höhe

Auch in Österreich bleibt die Zahl der Insolvenzen hoch. Nach einem deutlichen Anstieg im Vorjahr rechnet Acredia für 2025 mit rund 6.950 Fällen, was einem Plus von sechs Prozent entspricht. Damit steuert Österreich auf das vierte Jahr in Folge mit steigenden Unternehmenspleiten zu und nähert sich dem bisherigen Rekordwert aus 2005 (7.050 Fälle). Besonders betroffen sind weiterhin Einzelhandel, Baugewerbe und Gastgewerbe, zunehmend auch kleinere Betriebe.

Hintergrund dieser Entwicklung sind eine schwache Binnenkonjunktur, die verzögerte Erholung nach der Rezession sowie die anhaltenden Schwierigkeiten der deutschen Wirtschaft, dem wichtigsten Handelspartner Österreichs. Für 2026 erwartet Acredia eine leichte Stabilisierung mit einem Rückgang der Insolvenzen um rund fünf Prozent auf etwa 6.600 Fälle. Erst 2027 könnte sich die Lage mit rund 6.000 Fällen spürbar entspannen.