CCA Venus 2026: Österreichs Kreativbranche feiert ihre besten Ideen des Jahres

Die Wiener Werkshallen wurden am Donnerstagabend zum Treffpunkt der österreichischen Kreativszene. Im Rahmen der CCA Venus Awardshow 2026 zeichnete der Creativ Club Austria die besten Arbeiten der heimischen Kommunikations- und Kreativwirtschaft aus.

Unter dem Motto „Decoding Creativity“ standen kreative Ideen im Mittelpunkt, die Kommunikation neu denken, gesellschaftliche Impulse setzen und Marken nachhaltig prägen. Durch den Abend führte erneut Moderatorin Tamara Mascara.