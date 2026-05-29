CCA Venus 2026: Österreichs Kreativbranche feiert ihre besten Ideen des Jahres

Rund 1.000 Gäste aus Agenturen, Unternehmen, Medien und Kreativwirtschaft feierten bei der CCA Venus Awardshow 2026 in den Wiener Werkshallen die herausragendsten kreativen Arbeiten des Landes. Insgesamt wurden 130 Veneres in Gold, Silber und Bronze vergeben.
Große Bühne für kreative Exzellenz
Die Wiener Werkshallen wurden am Donnerstagabend zum Treffpunkt der österreichischen Kreativszene. Im Rahmen der CCA Venus Awardshow 2026 zeichnete der Creativ Club Austria die besten Arbeiten der heimischen Kommunikations- und Kreativwirtschaft aus.
Unter dem Motto „Decoding Creativity“ standen kreative Ideen im Mittelpunkt, die Kommunikation neu denken, gesellschaftliche Impulse setzen und Marken nachhaltig prägen. Durch den Abend führte erneut Moderatorin Tamara Mascara.
130 Veneres für Österreichs beste Arbeiten
Insgesamt wurden elf Gold-, 33 Silber- und 86 Bronze-Veneres vergeben. Die Entscheidungen trafen zwölf paritätisch besetzte Fachjurys mit insgesamt 140 Juror:innen.
Mit 1.078 Einreichungen lag die Anzahl der eingereichten Projekte zwar unter dem Vorjahresniveau, dennoch zeigte die Awardshow eindrucksvoll die hohe Qualität der österreichischen Kreativlandschaft. Insgesamt wurden 327 Arbeiten nominiert, 199 davon erreichten die Shortlist.
Jung von Matt DONAU erfolgreichste Agentur des Abends
Als erfolgreichste Agentur des Jahres ging Jung von Matt Donau aus der Preisverleihung hervor. Mit insgesamt 24 Auszeichnungen – darunter eine Gold-, sieben Silber- und 16 Bronze-Veneres – führte die Agentur das Ranking an.
Auf Platz zwei folgte Demner, Merlicek & Bergmann mit 22 Auszeichnungen, darunter zwei Gold-Veneres. Den dritten Platz belegte Wien Nord Serviceplan mit insgesamt 13 Auszeichnungen.
Wien Tourismus als „Client of the Year“
Die Auszeichnung „Client of the Year“ ging an Wien Tourismus gemeinsam mit den Agenturen Jung von Matt Donau und Seite Zwei.
Den zweiten Platz belegte das MAK – Museum für angewandte Kunst gemeinsam mit DMB., Platz drei ging an Österreich Werbung mit Wien Nord Serviceplan.
Titel für kreative Spitzenleistungen
Den Titel „Creative Lead of the Year“ sicherte sich ebenfalls Jung von Matt Donau vor DMB. und Wien Nord Serviceplan.
Auch die kreativsten Bundesländer-Projekte wurden ausgezeichnet. Die Titel „Regional Creative Lead of the Year“ gingen an Forafilm/Fora Ultra (Oberösterreich), polaire audio (Steiermark), studiosteinwender (Salzburg), Wald & Schwert (Niederösterreich), Angi Reisinger Studio/Büro Rene (Tirol) sowie Jung von Matt Donau (Wien).
Nachwuchstalente überzeugen die Jury
Ein besonderes Augenmerk galt auch heuer dem Kreativnachwuchs. Vier Gold-Veneres gingen an Studierende österreichischer Hochschulen. Ausgezeichnet wurden Dominika Huber von der Universität für angewandte Kunst Wien, Jeremy Traun von der Kunstuniversität Linz, Juliane Steiner und Luise Mistelberger von der FH Salzburg sowie Oscar Pecher von der Universität für angewandte Kunst Wien.
Weitere Auszeichnungen in Silber und Bronze würdigten die hohe Qualität der Nachwuchsarbeiten und unterstrichen die Bedeutung der Ausbildungsstätten für die Zukunft der Branche.
Kreativität als Motor für Innovation
CCA-Präsident Christian Hellinger und Vizepräsidentin Almut Becvar betonten die Bedeutung kreativer Ideen gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Die ausgezeichneten Arbeiten würden zeigen, wie strategische Relevanz und handwerkliche Exzellenz erfolgreich miteinander verbunden werden können und welchen Beitrag kreative Kommunikation für Unternehmen, Institutionen und die Gesellschaft leistet.
Mit der diesjährigen Awardshow unterstrich die CCA Venus einmal mehr ihre Rolle als wichtigste Auszeichnung der österreichischen Kreativbranche und als bedeutende Plattform für kreative Exzellenz, Innovation und gesellschaftliche Relevanz.