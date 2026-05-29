Rekordjahr für den Franz-Bogner-Wissenschaftspreis

Die Verleihung des Franz-Bogner-Wissenschaftspreises 2026 stand ganz im Zeichen wissenschaftlicher Exzellenz und aktueller Kommunikationsthemen. Am 28. Mai versammelten sich rund 60 Gäste in der Sky Lounge der Universität Wien, um die besten Abschlussarbeiten aus den Bereichen Kommunikation, Public Relations und Medienwissenschaft zu würdigen.

Mit insgesamt 46 Einreichungen erreichte der Wettbewerb einen neuen Rekordwert. Ausgezeichnet wurden zwölf Arbeiten, die sich mit Themen wie CEO-Kommunikation, Krisen- und Katastrophenkommunikation, Content-Marketing, Greenwashing sowie gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen beschäftigten. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 10.900 Euro vergeben.