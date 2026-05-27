Österreichs Journalist:innen des Jahres ausgezeichnet

Erstmals in der Geschichte der Auszeichnung wurden mit Jürgen Klatzer und Matthias Winterer gleich zwei Journalist:innen des Jahres geehrt. Die beiden „Falter“-Journalisten überzeugten die Fachjury mit ihren Recherchen rund um die Aufdeckung von Missständen bei SOS-Kinderdorf und wurden für ihre journalistische Arbeit auf Platz eins gewählt.

Die Laudatio hielt Ulla Kramar-Schmid, die die beiden als Journalisten würdigte, die „Themen wichtig machen, aber keine Wichtigmacher sind“. Unter großem Applaus nahmen Klatzer und Winterer ihre Auszeichnungen im ORF-Zentrum entgegen.