126. Concordia Ball: Glanzvolle Ballnacht setzte starkes Zeichen für freien Journalismus

Der 126. Concordia Ball verwandelte das Wiener Rathaus am 22. Mai erneut in einen Ort der Begegnung, des Austauschs und der Ballkultur. Als traditionsreiche Benefizveranstaltung des Presseclub Concordia setzte die Veranstaltung ein sichtbares Zeichen für unabhängigen Journalismus und gesellschaftlichen Dialog.

Petra Stuiber, Vizepräsidentin des Presseclub Concordia und stellvertretende Chefredakteurin von Der Standard, betonte die Bedeutung freier Medien für eine funktionierende Demokratie. Gerade in Zeiten digitaler Informationsflut und zunehmender Desinformation sei es wichtiger denn je, für Pressefreiheit und unabhängigen Journalismus einzustehen.

Auch Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus hob hervor, dass der Ball seit mehr als 160 Jahren Tradition mit liberalen und demokratischen Werten verbinde und damit einen Raum für unterschiedliche Perspektiven und offene Diskussionen schaffe.