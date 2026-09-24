Luftfahrtsymposium 2026: Branche setzt zehn Impulse für Österreichs Luftfahrtstrategie

(v.l.n.r.) Flughafen Wien-Vorstand und AIA-Vize-Präsident Julian Jäger, FACC-CEO und AIA-Präsident Robert Machtlinger, Bundesminister Peter Hanke (BMIMI) und AIA-Geschäftsführer Peter Malanik©AIA / Martin Steiger
Rund 250 Gäste aus Luftfahrt, Wirtschaft, Politik, Industrie und Forschung diskutierten beim 24. Luftfahrtsymposium der Aviation Industry Austria am Flughafen Wien über Wettbewerbsfähigkeit, geopolitische Krisen und technologische Innovation. Die AIA präsentierte zehn Impulse für die Luftfahrtstrategie 2040+. An der Spitze des Verbands übernimmt Robert Machtlinger von Julian Jäger.
Wettbewerbsfähigkeit im Fokus
Unter dem Motto „Impulse für die Luftfahrtstrategie Österreich: Standort stärken in Zeiten globaler Krisen und Kriege“ stand die Zukunft des österreichischen Luftfahrtstandorts im Mittelpunkt des Symposiums.
Bundesminister Peter Hanke verwies auf geopolitische Krisen, veränderte globale Wettbewerbsbedingungen und die technologische Transformation der Branche. Luftfahrtpolitik sei zugleich Technologie-, Industrie- und Standortpolitik.
Vertreter von Austrian Airlines, Austro Control, Flughafen Wien, FACC, Schiebel, Airbus, Turbulence Solutions, easyJet, IATA und Eurocontrol diskutierten über hohe Standortkosten, gesperrte Lufträume, Versorgungssicherheit und die zunehmenden Anforderungen an die Resilienz des Luftverkehrs.
Zehn Impulse für die Luftfahrtstrategie 2040+
Die Aviation Industry Austria brachte beim Symposium zehn strategische Impulse für die Weiterentwicklung der österreichischen Luftfahrtstrategie 2040+ ein. Im Zentrum stehen Wettbewerbsfähigkeit und internationale Anbindung ebenso wie Versorgungssicherheit, industrielle Kooperation, Forschung und Innovation.
Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger verwies zugleich auf die zuletzt rückläufigen Passagierzahlen an Österreichs Verkehrsflughäfen. Als einen zentralen Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit bezeichnete er eine deutliche Senkung oder Abschaffung der Flugabgabe.
Robert Machtlinger übernimmt AIA-Präsidentschaft
Auch personell stellte sich der Dachverband neu auf. FACC-CEO Robert Machtlinger übernahm turnusmäßig die Präsidentschaft der Aviation Industry Austria von Julian Jäger. Jäger bleibt dem Präsidium künftig als Vizepräsident erhalten.
Machtlinger kündigte an, die gemeinsame Interessenvertretung von Airlines, Flughäfen, Industrie, Technologie und Forschung weiter stärken zu wollen. Die Aviation Industry Austria vertritt direkt oder indirekt rund 100 Unternehmen der österreichischen Luftfahrtbranche.