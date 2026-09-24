Luftfahrtsymposium 2026: Branche setzt zehn Impulse für Österreichs Luftfahrtstrategie

Wettbewerbsfähigkeit im Fokus

Unter dem Motto „Impulse für die Luftfahrtstrategie Österreich: Standort stärken in Zeiten globaler Krisen und Kriege“ stand die Zukunft des österreichischen Luftfahrtstandorts im Mittelpunkt des Symposiums.

Bundesminister Peter Hanke verwies auf geopolitische Krisen, veränderte globale Wettbewerbsbedingungen und die technologische Transformation der Branche. Luftfahrtpolitik sei zugleich Technologie-, Industrie- und Standortpolitik.

Vertreter von Austrian Airlines, Austro Control, Flughafen Wien, FACC, Schiebel, Airbus, Turbulence Solutions, easyJet, IATA und Eurocontrol diskutierten über hohe Standortkosten, gesperrte Lufträume, Versorgungssicherheit und die zunehmenden Anforderungen an die Resilienz des Luftverkehrs.