Den Auftakt der Wintersaison 2026/27 im Verbund von mehreren Skigebieten Dolomiti Superski machen sieben Skigebiete, darunter Cortina d'Ampezzo, Obereggen und Kronplatz. Die übrigen Skigebiete sollen ab dem 4. Dezember schrittweise folgen.

Nach den Schneefällen der vergangenen Tage und der planmäßigen Präparierung der Pisten seien die Voraussetzungen für einen frühen Saisonstart gegeben, teilte Dolomiti Superski mit. Die Ferienregion umfasst die Täler in den Provinzen Bozen, Trient und Belluno. Im Winter stehen rund 1.200 Kilometer Piste zur Verfügung, von denen mehr als die Hälfte direkt miteinander verbunden ist und mit nur einem Skipass vollständig genutzt werden kann.

Die Skigebiete setzen in der neuen Saison vor allem auf die Modernisierung ihrer Infrastruktur. Geplant sind unter anderem neue Zehnerkabinenbahnen am Kronplatz, in Vierschach und im Fassatal. Auch mehrere Sesselbahnen werden erneuert, darunter Anlagen in Olang, auf der Seiser Alm und in Obereggen. Moderne Antriebssysteme und eine intelligentere Steuerung der Anlagen sollen den Energieverbrauch senken. Auch Pisten, Beschneiungsanlagen und Verbindungen zwischen den Skigebieten werden weiterentwickelt. Dazu zählt der begonnene Bau einer Verbindung zwischen San Martino di Castrozza und dem Passo Rolle.

Auch die digitalen Angebote werden erweitert. Die My-Dolomiti-App bietet Echtzeitinformationen, Routenplanung und die Möglichkeit, sportliche Aktivitäten aufzuzeichnen. In ausgewählten Skigebieten können Wintersportler mit der SmartPass-Technologie zudem ihr Smartphone als Zugang zu den Liftanlagen nutzen.

Skifahrer müssen sich allerdings auf höhere Preise einstellen. Die Skipasspreise steigen im Durchschnitt um rund sechs Prozent gegenüber der vergangenen Saison. Innerhalb von fünf Jahren summiert sich der Anstieg damit auf 20 Prozent. Ein Tagesskipass kann in der Hochsaison im Verbund Dolomiti Superski bis zu 89 Euro kosten.

"Der Skisektor ist ausgesprochen energieintensiv. Wenn die Energiekosten in den vergangenen Jahren derart stark steigen, hat das zwangsläufig Auswirkungen auf die Preise. Die Preissteigerung fällt dennoch geringer aus als die allgemeine Inflationsrate in Italien", meinte der Marketingchef von Dolomiten Superski Marco Pappalardo.

Die Nachhaltigkeit des Wintersports ist eine der großen Herausforderungen für die Gegend. Steigende Temperaturen und der Klimawandel machen die künstliche Beschneiung für viele Skigebiete zunehmend unverzichtbar. Doch Schneekanonen verbrauchen Wasser und Energie - ein sensibles Thema in einer Region, die ihre Natur als wichtigstes Kapital betrachtet. Pappalardo hielt die Umweltbelastung durch die Beschneiung für überschaubar: "Im Durchschnitt laufen die Schneekanonen während einer Wintersaison etwa 160 Stunden. Das entspricht ungefähr zwei Wochen."